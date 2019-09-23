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برلمان

الكومي: زيارات الرئيس السيسي الخارجية دائمًا تعود بالنفع في مختلف المجالات

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:19 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
عبد الرحمن سرحان
أكد النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد دورتها في شهر سبتمبر من كل عام، تأتي استكمالا لسلسلة الجولات الخارجية التي يجريها الرئيس علي الصعيد الدولي أو الإقليمي، بهدف توطيد وتعميق العلاقات الدبلوماسية الخارجية والتي دائمًا تعود بالنفع في مختلف المجالات.

وأضاف "الكومي"، في بيان له، اليوم الأثنين، أن الرئيس السيسي حرص على التواصل المستمر مع مختلف الدول وهي ما انعكست على الوضع الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن تلك الزيارات نجحت في استقطاب استثمارات كبيرة ساهمت في رفع معدلات التنمية وفتح أسواق جديدة أمام مصر.

وأشار نائب "مستقبل وطن"، إلي أن هذه التحركات التي يتخذها الرئيس السيسي تهدف للترويج لوضع مصر الحالي بوجود مناخ ملائم وبنية تحتية واستقرار أمني الذي يعتبر نقطة ومحل اهتمام المستثمر قبل ضخ استثماراته.

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