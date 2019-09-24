إنشاء مجمع للتعليم الفني بمنطقة وسط سيناء.. توفير فرص عمل واستغلال المقومات من ثروات تعدينية ومقومات طبيعية.. تخصيص أرض على مساحة مليون و500 ألف متر مربع لبناء 30 مدرسة

التعليم الفني يقود مسيرة التنمية على أرض سيناء من خلال التطبيق العملي للعلوم النظرية

التعليم الفني حضانة صناعية تنتج العامل الفني الماهر لدفع جهود التنمية على أرض المحافظة

15 مدرسة صناعية و9 مدارس تجارية و4 مدارس زراعية ومدرستان فندقيتان يدرس بها 11 ألفا و147 طالبا وطالبة





يعتبر التعليم الفني حضانة صناعية تنتج العامل الفني الماهر استغلال المقومات الطبيعية لدفع جهود التنمية على أرض المحافظة

لإنشاء مدرستين صناعيتين في كل من الحسنة ونخل.





وتسعى محافظة شمال سيناء إلى دعم هذا التعليم الفني ليقود مسيرة التنمية على أرض سيناء من خلال التطبيق العملي للعلوم النظرية التي يتم تدريسها والعمل على توفير فرص عمل واستغلال المقومات المتوافرة في سيناء من ثروات تعدينية ومقومات طبيعية، علاوة علي تجهيز الكوادر المدربة للتعامل مع هذه الثروات.





مجمع التعليم الفني

وقال اللواء دكتور محمد شوشة المحافظ، إنه سيقام مجمع التعليم الفني بمنطقة وسط سيناء لخدمة عمليات التنمية واستغلال ثروات المنطقة، حيث تم بالفعل تخصيص الأرض اللازمة على مساحة مليون و500 ألف متر مربع، حيث يضم تخصصات جديدة لخدمة مجالات التنمية والثروات الموجودة في المنطقة.





ومن بين التخصصات: الزجاج والرخام والجرانيت والغزل والنسيج والكليم والجرارات والآلات الزراعية وصناعة المراكب والصناعات البحرية، إلى جانب وجود صوب زراعية ومزارع للتعليم والتدريب للمساهمة في زيادة الإنتاجية من خلال استخدام الوالوسائلسائل العلمية الحديثة، إلى جانب مدرسة فندقية لخدمة المجال السياحى.





خامات وثروات

من جانبه أكد حسين عرادة وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، الي ان المحافظة بها من العديد من الخامات والثروات المؤهلة لإقامة العديد من الصناعات والمشروعات الصغيرة اعتمادا على التعليم الفني الذي يعتبر حضانة صناعية تنتج العامل الفني الماهر لدفع جهود التنمية على أرض المحافظة ،إلى جانب تنمية المهارات و خدمة البيئة.





وقال ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني في بالمديرية، إن التعليم الفني في سيناء يهدف إِلى إكساب الطالب القدرة على الإبداع والابتكار والتعليم الذاتي، مشيرا إلى أن التعليم الفني يضم عدد 30 مدرسة ما بين 15 مدرسة صناعية، 9 مدارس تجارية، 4 مدارس زراعية، ومدرستين فندقيتين يدرس بها 11 ألفا و147 طالبا وطالبة.





لأول مرة في سيناء

ونوه بأنه خلال السنوات الأخيرة، تم إدخال التعليم الفني لأول مرة إلى منطقة وسط سيناء، حيث تم افتتاح فصول للتعليم التجاري والصناعى ملحقة بمدارس التعليم العام في الحسنة تضم تخصص تركيبات ومعدات كهربائية، ويجرى إنشاء مدرستين صناعيتين في كل من الحسنة ونخل بدلا من الفصول القائمة حاليا، إلى جانب إنشاء مدرسة تجارية في منطقة رأس النقب وأخرى صناعية ملحقة بإحدى مدارس التعليم العام لبعد المنطقة عن مدرسة نخل الصناعية بنحو 130 كيلومترا.





وأشار إلى أنه تم افتتاح مدرسة رابعة الصناعية في بئر العبد التى تضم تخصصات: إلكترونيات، سيارات، تشكيل ولحام معادن، وزخرفة وإعلان.. كما يتم إنشاء مدرسة ثانوية صناعية للبنات في بئر العبد تضم تخصصين جديدين لخدمة البيئة لأول مرة وهما: الطاقة المتجددة والجلود بخلاف قسمي الملابس والزخرفة والإعلان، ويجرى إنشاء مدرسة أخرى صناعية في بئر العبد تضم تخصصات لخدمة البيئة المحلية.



