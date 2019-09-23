البرلمان الافريقى: السيسى يعطى أولوية قصوى للقاء الرؤساء بالقارة في الأمم المتحدة





مؤكدا ان الرئيس السيسى يعطى اهمية وأولوية قصوى للتباحث مع الزعماء والرؤساء الافارقة فى مثل هذه الاجتماعات العالمية للمنظمة الأممية خاصة فى ظل رئاسة الرئيس السيسى للاتحاد الافريقى.



وقال " الجندى " فى بيان له اصدره اليوم ، إن اشادة الرئيس بالعلاقات الوطيدة بين مصر وسيراليون، لا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها سيراليون في منطقة غرب أفريقيا ذات التأثير المباشر على الأمن القومي المصري واستعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب السيراليوني على جميع الأصعدة لدعم جهود التنمية بها، بالإضافة إلى استقبال المزيد من الكوادر السيراليونية للمشاركة فى برامج بناء القدرات التي تشرف على تنفيذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى المجالات المختلفة، وذلك وفقًا لاحتياجات الجانب السيراليوني انما هو دليل قاطع على حرص مصر على التعاون الحقيقى والجاد مع سيراليون.



كما اشاد بتأكيد رئيس سيراليون عن تطلع بلاده المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجالات التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المصرية المباشرة والدعم الفني والتنسيق الأمني والعسكري المشترك واشادته بدور مصر في المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي للدول الأفريقية من خلال المشاركة بخبراتها المتنوعة وتسخير إمكاناتها المتميزة، مؤكدا اهمية مباحثات الرئيسين السيسى ومادا بيو حول عملية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن بالأمم المتحدة، وذلك في ظل دور الرئيس السيراليوني كمنسق للجنة العشرة الأفريقية المعنية بإصلاح وتوسيع مجلس الأمن.



وتابع: "حيث تم إعادة تأكيد الموقف الأفريقي الموحد باعتباره الحل الوحيد لمعالجة الظلم التاريخي الواقع على القارة الإفريقية في هذا الصدد وتحقيق إصلاح حقيقي وعادل لمجلس الأمن ومعالجة الخلل الهيكلي في نظام عمله اضافة إلى مناقشة المستجدات الخاصة بعدد من الملفات القارية لا سيما في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، حيث تم التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بشأن تطورات تلك الملفات بما فيها ما يتعلق بالأوضاع في منطقة غرب أفريقي".

أشاد النائب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب ، ورئيس التجمع البرلمانى لدول شمال افريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الافريقى ، بالقضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع الرئيس جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، وذلك على هامش انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.