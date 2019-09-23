بعد إعلان إفلاسها.. مساهم في توماس كوك يكشف مصير الشركة

قال ثاني أكبر مساهم في توماس كوك، اليوم الاثنين، إنه سيجري بيع الشركة إما بشكل كامل أو على أجزاء بعد انهيارها، مضيفا أنه سينظر في العروض قبل أن يتخذ قرارا بشأن شراء مزيد من الأصول.



وقال ناسيت كوكار، الذي يملك ثمانية بالمئة في شركة السياحة البريطانية، إن توماس كوك مدينة "ببضع مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية" لشركات تركية وربما لا يجري سدادها بعد بيع الشركة.



يرأس كوكار أنيكس تورز التركية التي تقدم خدماتها بشكل أساسي للسائحين من دول مثل روسيا وأوكرانيا.



أعلنت توماس كوك إفلاسها بعد تراكم الديون، التي بلغت 1.7 مليار جنيه إسترليني، وتغير سوق الرحلات والمنافسة الإلكترونية، فضلا عن أن أحداثا جيوسياسية قد طرأت وتسببت في إفساد الموسم الصيفي للشركة.