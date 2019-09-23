أسعار الأسهم الأكثر انخفاضا بالبورصة اليوم الاثنين 23-9-2019

تصدر سهم حق الاكتتاب لشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج-2 قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا، بختام تعاملات البورصة اليوم الاثنين 23-9-2019، ثاني جلسات الأسبوع، بنسبة 26.2%، محققًا 0.045 جنيه.



تلاه سهم مصر بني سويف للأسمنت بنسبة 12.7% مغلقًا عند سعر 16.5 جنيه، ثم االقاهرة للزيوت والصابون بنسبة 9.4% محققًا 7.37 جنيه.



وجاء سهم العبور للاستثمار العقارى بنسبة 9.4% محققًا 3.95 جنيه، وجاء فى المرتبة الأخيرة سهم روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك بنسبة 9.2% مغلقًا عند سعر5.69 جنيه.