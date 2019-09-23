نشطاء المناخ يعتزمون قطع محاور الطرق الرئيسية في العاصمة الأمريكية

يسعى نشطاء للضغط على الساسة الأمريكيين لمكافحة تغير المناخ بإغلاق محاور الطرق الرئيسية في العاصمة الأمريكية، اليوم الاثنين، للفت الانتباه لقمة الأمم المتحدة للمناخ التي سيحضرها زعماء نحو 60 دولة.



ومن بين من سيحضرون القمة في نيويورك زعماء دول صغيرة على جزر مهددة من ارتفاع منسوب مياه البحار ومن المتوقع أن تقطع الشركات تعهدات جديدة بخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.



وقالت كايلا بامبرجر المتحدثة باسم جماعة (إكستينكشن ريبليون) وهي واحدة من نحو 24 جماعة مشاركة في الاحتجاج الذي يطلق عليه اسم اغلقوا واشنطن "شيء واحد تعلمناه وهو أن إغلاق مدينة هو وسيلة فعالة جدا لتوصيل فداحة أزمة المناخ".



وقال منظمون أنه بحلول مساء أمس الأحد، كان نحو 1150 شخصا قد وقعوا على المشاركة في الاحتجاج على موقع مخصص له على الإنترنت.



وسيستهدف النشطاء أربع مناطق منها فاراجوت سكوير وكولومبوس سيركل وقرب محطة قطارات يونيون وفولجر بارك في كابيتول هيل.



وقالت شرطة العاصمة إنها مستعدة للتعامل مع مظاهرات بأي حجم.



وتروج جماعة إكستينكشن ريبليون، التي تقول إنها مدعومة من مئات العلماء، لعصيان مدني سلمي للضغط على الحكومات من أجل الحد من انبعاثات الكربون والحيلولة دون وقوع كارثة مناخية تخشى أن تؤدي إلى تجويع الناس وإلى انهيار مجتمعات.



وعطلت الجماعة في أبريل أجزاء من لندن لمدة أكثر من 11 يوما فأوقفت القطارات وشوهت واجهة شركة شل العملاقة للطاقة.