قادة الإعلام العرب يدعون لإنشاء كيان لكشف الأكاذيب وتزييف الحقائق.. برلمانيون: ندعم اي جهود تحافظ على الوحدة العربية.. وحنفى يطالب بوضع ضابط لعدم التدخل فى الشئون الداخلية

الحركة الوطنية يدعم وجود كيان تابع للجامعة العربية يتولى تقييم اداء القنوات

حنفى:ضابط عدم التدخل فى الشئون الداخلية اهم ضوابط ميثاق الشرف

وكيل لجنة الشئون العربية:ندعم اى اجراء يحافظ على الوحدة العربية





دعا ملتقى قادة الإعلام العربي إلى إقامة كيان تابع للجامعة العربية يتولى تقييم أداء القنوات الإعلامية، ويكشف أية أكاذيب أو تزييف للحقائق بهدف الكشف أيضا عن "محاولة إثارة البلبلة وبث الفتن والفرقة بين الشعوب العربية والتدخل في شؤون الدول الداخلية، كما يقوم هذا الكيان بفرض عقوبات أدبية ومعنوية بدءا من لفت النظر والإنذار إلى الإعلان والدعوة لمقاطعة القناة المدانة لعدم مصداقيتها والكذب والتدليس على المواطن العربي".





واكد قادة الاعلام العربى ضرورة وضع ميثاق الشرف الإعلامي العربي موضع التنفيذ بحيث تلتزم الدول بتطبيق أدبياته وأعرافه على وسائل الإعلام الخاصة الموجودة في الدول باحترام هذا الميثاق وعدم تجاوزه بما يستهدف كيانات وأنظمة دول شقيقة، أو يروج للإرهاب والفتنة ونشر الشائعات، وفي حالة حدوث تجاوزات تكون الدولة المعنية مسؤولة أمام الجامعة العربية والأعضاء واتخاذ إجراءات بحق الوسيلة الإعلامية المخالفة، بما يضمن عدم تكرارها مستقبلا".





اضافة إلى سن القوانين لمحاربة الأخبار الكاذبة والصور والأفلام المفبركة والتعامل مع المزور جنائيا وإصدار بيان يخاطب الحكومات العربية مطالبا إياها بعدم "السماح لمؤسساتها الإعلامية الرسمية والخاصة باستغلال منابرها للإساءة لأي دولة عربية أو تدمير اقتصادها وتشويه رموزها، والالتزام بالمعايير المهنية ومواثيق الشرف التي تحمي حق المشاهد والمستمع والقارئ في معرفة الحقيقة والمعلومات الصحيحة".





وفى هذا الشأن أكد المهندس أسامة الشاهد القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية على اهمية وجود كيان تابع للجامعة العربية يتولى تقييم اداء القنوات الإعلامية، ويكشف اية أكاذيب أو تزييف للحقائق، وذلك فى ظل الحرب الاعلامية الشرسة التى تشنها القنوات الارهابية المدعومة من قطر وتركيا ضد الدول العربية بغرض خلق الفنتة بين الدول وبعضها وكذلك اطياف الشعب الواحد.





وأضاف أسامة الشاهد خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، ان المتابع للمشهد الاعلامى جيد يجد ان القنوات الارهابية منذ سنوات تدفع الملايين وتجند المرتزقة والخائنيين لإثارة الفتنة والفوضى لضرب الوحدة العربية عبر سلسلة متواصلة من الاكاذيب وفبركة الاخبار والفيديوهات التى ليس لها صلة بالواقع الحقيقى.





وتابع ، القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية المنطقة العربية شهدت خلال الفترة الماضية بالتحديد بعد تولى الرئيس السيسى قيادة الدولة المصرية، تنسيق وثيق فى مختلف المجالات، إلا انه على مستوى الاعلام العربى لم يكن التنسيق على المستوى المطلوب لذا اصبح ضروريا وضع مبادئ ومعايير تلتزم بها جميع الدول، معقبا:" معظم الدول العربية تجرعت سم القنوات الارهابية وآن أوان الضرب بيد من حديد حفاظا على مقدرات الشعوب من الفتن والشائعات".





وطالب أسامة الشاهد بضرورة ان يكون الكيان التابع للجامعة العربية لتقييم اداء القنوات الإعلامية يضم خبراء الاعلام والسوشيال ميديا وكذلك خبراء مواجهة الشائعات من كافه الدول العربية، مع وضع قوانيين صارمة تعاقب بها اى قناه اعلامية تخالف المبادئ والمعايير التى يضعها الكيان المطلوب انشاءه.





ومن جانبه ايد النائب خالد حنفى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب دعوة قادة الإعلام العربي إلى إقامة كيان تابع للجامعة العربية يتولى تقييم اداء القنوات الإعلامية، ويكشف أية أكاذيب أو تزييف للحقائق، على ان يتم تطبيقه على اكبر نطاق ممكن سواء كانت القنوات موجودة فى المنطقة العربية او خارجها.





وطالب خالد حنفى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، بضرورة وضع ميثاق الشرف الاعلامى العربى يحدد ضوابط الضوابط العامة للمادة الاعلامية التى تقدمها القنوات، على ان يكون اهم هذه الطوابط المصداقية، عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، حق النقد البناء الذى كفله الدستور.





وتابع: يجب ان يعمل الكيان حال انشائه على التنسيق المتواصل مع شبكة الاتصالات الدولية والمنظمات المسئولة عن بث القنوات على ان يتم وقف بث اى قناة تخالف ميثاق الشرف الاعلامى العربى".





وفى سياق متصل قال النائب احمد امبابى لملوم وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ان المواد الاعلامية التى تبثها القنوات الارهابية مثل قناة "الجزيرة" تهدف إلى نشر الفتنة وخلق العداوة بين الدول العربية وبعضها البعض عبر نشرها الاكاذيب والشائعات وهو ما ثبت خلال السنوات الماضية.





وأبدى احمد امبابى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" موافقته على دعوة قادة الإعلام العربي بشأن إقامة كيان تابع للجامعة العربية يتولى تقييم أداء القنوات الإعلامية، ويكشف أية أكاذيب أو تزييف للحقائق، معقبا:" وجود مثل هذا الكيان سيكون بمثابة حائط صد منيع للشائعات التى تؤثر سلبيا على النفوس ويمثل حماية للهوية العربية ويمنعها شرور الفتن".



