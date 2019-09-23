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فن

فى مهرجان الجونة.. محمد كريم يروى تفاصيل فيلمه الأمريكى الجديد.. فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:50 م
صدى البلد
القسم الميدانى
أعرب الفنان "محمد كريم" عن سعادته بالتنظيم الرائع لـ مهرجان الجونة السينمائي الدولي هذا العام، مؤكدا أن الأفلام المشاركة على مستوى عالٍ من الجودة.

وأجرى "صدى البلد" لقاء مع الفنان محمد كريم عن مشاركته فى المهرجان فى دورته الثالثة.

وقال "محمد كريم" إنه سعيد بمشاركته فى الفيلم الأمريكى "A score to settle" أمام النجم العالمى "نيكولاس كيدج".

وأكد كريم أن أحداث "A Score to Settle"، حول كيدج والذى يلعب دور قاتل محترف يدعى فرانك يحاول الانتقام من رؤسائه السابقين بعد دخوله السجن لأكثر من 20 عامًا. وأوضح من المقرر طرحه آخر العام الجاري بدور العرض السينمائية عالميًا.

وكان حضر العديد من الفنانين مهرجان الجونة السنيمائى الدولى ومن ضمنهم الفنان "محمد كريم" الذى عاد من لوس أنجلوس إلى الجونة.

يذكر أن مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام لجمهوره الشغوف والمحب للسينما، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات المختلفة من خلال فن صناعة الأفلام.

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