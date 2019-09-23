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برلمان

برلماني: الأزهر له دور تنويري في مكافحة الفساد بجميع أشكاله

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 04:10 م
النائب عاصم عبد العزيز
النائب عاصم عبد العزيز
فريده محمد
أشاد النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب النواب، بحرص الأزهر الشريف، في بداية العام الدراسي على تعريف الطالبات والطلاب الدارسين بالأزهر الشريف بدور الأزهر الشريف التنويري في محاربة الفساد بجميع صوره واشكاله، ونشر الدين الوسطي السمح والمحافظة على الأخلاق الإسلامية وذلك من خلال تنمية الوازع الديني وأن الإسلام حارب الفساد بكافة صوره وأشكاله، موجها تحية قلبية للعالم الجليل الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف بتخصيص الحصة الأولى في توضيح دور الأزهر الشريف في محاربة الفساد.

وقال "مرشد " فى بيان إن الازهر الشريف له دوره الكبير والتاريخى تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والأفريقية والعالمية.

وذكر أن توعية الازهر الشريف للدارسين به بملف محاربة الفساد سيكون له تأثيره الايجابي والكبير لدى طلاب وخريجي الأزهر الشريف في توعية المجتمع كله بخطورة آفة الفساد، وأن محاربة هذه الظاهرة مسئولية جميع المؤسسات بالدولة والشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية.

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