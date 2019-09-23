محافظ أسوان يضبط كمية مخدرات في مبنى مهجور.. فيديو وصور

رصدت كاميرا موقع " صدى البلد " الاخباري، قيام اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بضبط كمية من المواد المخدرة داخل مبنى مهجور يستخدم لمبيت أحد الخفراء المكلفين بحراسة الأبراج الكهربائية وتم تحريز الكمية وإبلاغ مديرية أمن أسوان بالواقعة.



كما قام المحافظ أيضًا بضبط احدى سيارات النقل التى تستخدم كفنطاس لنقل مياه الصرف والتابعة لاحدى الجهات الحكومية وذلك بعد رصده لتسرب المياه من المحبس الخلفى مما تسبب فى غرق طريق الخزان غرب وصدور روائح كريهة فى المنطقة المحيطة به.



وكلف اللواء أحمد إبراهيم إدارة المرور بسحب رخص السيارة وتحرير مخالفة لها مع تحرير محضر بيئة ليتم تطبيق القانون على الجميع سواء كانت المركبة تابعة لجهة حكومية أو مواطن عادى.



جاء ذلك أثناء جولة المحافظ الميدانية المفاجئة لطريق أسوان / القاهرة الصحراوى الغربى فى نطاق المحافظة.



وتفقد المحافظ فى نفس الجولة نقطة إسعاف كمين كوبرى أسوان والتى توقف العمل فيها خلال فترة الإنفلات الأمنى وتم سرقة معظم محتوياتها من أغطية لبالوعات الصرف الصحى وأدوات السباكة والكهرباء والأجهزة الطبية .



ووجه مدير عام الإسعاف الدكتور محمد الدخيلى بسرعة العمل على رفع كفاءتها وذلك بعد الإنتهاء من تجديد ورفع كفاءة نقطة إسعاف بنبان المتواجدة بالكيلو 43 بالطريق الصحراوى الغربى بتكلفة 250 ألف جنيه شملت أعمال إحلال وتجهيز لمبنى الإسعاف لإعادة تشغيلها وذلك ضمن 5 نقاط للإسعاف توفر التدخل والإنتشار السرق لفرق الإسعاف فى حالة وقوع أى حوادث على الطريق وهى السباعية وإدفو والكرابلة وفارس وبنبان.



وخلال نفس الجولة أعطى اللواء أحمد إبراهيم توجيهاته لمدير عام هيئة الطرق والكبارى بصيانة وإصلاح الحواجز الخرسانية فى بداية الطريق الصحراوى الغربى مع رفع تراكمات الرمال على جانبى الطريق ، بجانب العمل على ترميم وإعادة الشيء لأصله بالنسبة لبعض الأجزاء فى الأسفلت لحماية وسلامة المواطنين والمركبات المترددة على هذا الطريق الحيوى.

