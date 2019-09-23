أوامر حمراء.. سر غياب نجم سموحة الأبرز عن مواجهة الأهلي اليوم

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة جهود لاعبه المهم ناصر ماهر خلال مواجهة اليوم أمام الأهلي المقرر إقامتها بملعب برج العرب فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2019/2020.



ويأتى غياب ناصر ماهر صانع ألعاب سموحة عن مواجهة اليوم أمام الأهلي بنباء على رغبة ناديه الأصلي " الأهلى " واتفاقه مع مسئولى الفريق السكندرى على عدم تواجده خلال مباراة الفريقين فى الدورى الممتاز أو كأس مصر.



وكان ناصر ماهر انتقل إلى سموحة على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من الأهلى، ووضع مسئولو المارد الأحمر شرطا فى تعاقده مع سموحة لا يسمح له بالمشاركة أمام الفريق فى أى مسابقة محلية.



ويعد ناصر ماهر واحدا من أبرز اللاعبين فى سموحة فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها اللاعب وقدرته على صناعة الفارق للفريق فى أى وقت.



وأعلن حسام حسن، مدرب سموحة، قائمة فريقه لمواجهة الأهلي، التي ستقام اليوم الاثنين، وضمت قائمة سموحة 22 لاعبًا، وهم:



هانى سليمان، عمر صلاح، حسن تيمور ، رجب نبيل، كريم يحيى، محمود عزت، أحمد أبو الفتوح، محمد الترهونى، محمد كوفى، محمد حليمة ، فارس مجاهد، شريف رضا، يوسف ديوب، أحمد حمص، إيدى إيمومو، إسلام الفار، إسلام جمال، فوزى الحناوى ، محمد جمال، حسام حسن، أحمد حسن مكى، رونالد وانجا.



ويسعى الجهاز الفنى لسموحة إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الأهلى من أجل الفوز عليه والسير بخطى ثابتة نحو حصد نقاط المباراة الثلاث والمنافسة على المراكز الأولى بالدورى الممتاز.

