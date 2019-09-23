ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أوامر حمراء.. سر غياب نجم سموحة الأبرز عن مواجهة الأهلي اليوم

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:28 م
حسام حسن
حسام حسن
عمرو الحلوانى
يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة جهود لاعبه المهم ناصر ماهر خلال مواجهة اليوم أمام الأهلي المقرر إقامتها بملعب برج العرب فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2019/2020.

ويأتى غياب ناصر ماهر صانع ألعاب سموحة عن مواجهة اليوم أمام الأهلي بنباء على رغبة ناديه الأصلي " الأهلى " واتفاقه مع مسئولى الفريق السكندرى على عدم تواجده خلال مباراة الفريقين فى الدورى الممتاز أو كأس مصر.

وكان ناصر ماهر انتقل إلى سموحة على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من الأهلى، ووضع مسئولو المارد الأحمر شرطا فى تعاقده مع سموحة لا يسمح له بالمشاركة أمام الفريق فى أى مسابقة محلية.

ويعد ناصر ماهر واحدا من أبرز اللاعبين فى سموحة فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها اللاعب وقدرته على صناعة الفارق للفريق فى أى وقت.

وأعلن حسام حسن، مدرب سموحة، قائمة فريقه لمواجهة الأهلي، التي ستقام اليوم الاثنين، وضمت قائمة سموحة 22 لاعبًا، وهم:

هانى سليمان، عمر صلاح، حسن تيمور ، رجب نبيل، كريم يحيى، محمود عزت، أحمد أبو الفتوح، محمد الترهونى، محمد كوفى، محمد حليمة ، فارس مجاهد، شريف رضا، يوسف ديوب، أحمد حمص، إيدى إيمومو، إسلام الفار، إسلام جمال، فوزى الحناوى ، محمد جمال، حسام حسن، أحمد حسن مكى، رونالد وانجا.

ويسعى الجهاز الفنى لسموحة إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الأهلى من أجل الفوز عليه والسير بخطى ثابتة نحو حصد نقاط المباراة الثلاث والمنافسة على المراكز الأولى بالدورى الممتاز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسام حسن يستقر على قائمة سموحة للموسم الجديد .. تعرف عليها

24 لاعبا في معسكر سموحة استعدادا للأهلي

حسام حسن يحشد أسلحة سموحة الفتاكة لمواجهة الأهلى .. تعرف على القائمة

أهلي فايلر في مواجهة سموحة التوأم .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

بث مباشر لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

لماذا يثير حسام حسن الرعب داخل الأهلي قبل مواجهة سموحة

ترشيحاتنا

بـ ميني جيب جينز .. علا رشدى تشعل الجونة بـ لوك جريء

تناول الخيار يوميا.. وشاهد ماذا يحدث للجسم

إسعاف في الجو.. طاقم رحلة مصر للطيران المتجهة للرياض ينقذ حياة راكب

عملية نصب بـ2 مليون ريال.. القبض على سعودييَن و3 مقيمين خدعوا سودانيًا

شعرك يتساقط سريعا.. وصفة طبيعية تساعد على إنباته من جديد

ميدو ضد التعصب.. لفتة إنسانية من العالمي تجاه أحد مشجعي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من رانيا يوسف لـ لقاء الخميسي.. شاهد 10 إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة

سيدة تواجه كارثة بعد حقن نفسها بـ"فيلر" اشترته عبر الإنترنت.. شاهد

مجرم أحمق .. طعن صديقته حتى الموت ثم اتصل بوالدها طلبًا للنصيحة.. صور