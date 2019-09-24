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برلمان

مفاجأة.. رانيتيدين لا يحتوى على شوائب مسرطنة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:58 ص
رانيتيدين
رانيتيدين
معتز الخصوصى
كشف النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان عن مفاجأة بشأن سحب دواء "زانتاك"، ووقف تداول كل الأدوية التى تحتوى على المادة الخام "رانيتيدين"، بعد التقارير الدولية التى تحدثت عن شوائب مسرطنة بتلك المادة التى يصنع منها مستحضر "زانتاك".

وأكد المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لا توجد أى خطورة فى دواء رانيتيدين نفسه والأدوية المشتقة منه، ولكن الخطورة تتمثل فى وجود مادة أخرى بها شوائب مسرطنة بتركيبة الرانيتيدين تتداخل مع مادة أخرى.

وأشار أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن هذه الشوائب المسرطنة فى المواد المتداخلة بتركيبة الرانيتيدين تتسبب فى خطورة شديدة تضر بصحة الإنسان، مما أدى إلى إيقاف دواء الرانيتيدين وعدم تداوله فى السوق ، لحين فحصه والتاكد من خلو المادة الخام من أى شوائب مسرطنة. 

وأوضح أنه من المقرر أن يتم التوصل لنتائج بشأن فحص عينة دواء الرانيتيدين خلال شهرين للتأكد من مدى إحتواء على شوائب مسرطنة أو خلوه منها ، وذلك عن طريق أخذ عينة من المصانع وشركات المواد الخام.

وكانت الإدارة المركزية للشون الصيدلية بوزارة الصحة، أصدرت منشورا يتضمن قرارات، بسحب دواء "زانتاك"، ووقف تداول كل الادوية التى تحتوى على المادة الخام "رانيتيدين"، بعد التقارير الدولية التى تحدثت عن شوائب مسرطنة بتلك المادة التى يصنع منها مستحضر "زانتاك".

وتضمن المنشور 3 قرارات، أولها سحب دواء "زانتاك" بكل تركيزاته، لحين التأكد من سلامة المستحضر وخلوه من الشوائب، وذلك بناءً على ما ورد من شركة جلاكسو مالكة المستحضر.

وتضمن قرارًا بسحب عينات من المادة الخام "رانيتيدين" من جميع المصانع لتحليلها للتأكد من عدم وجود شوائب بها.

وتضمن المنشور أيضًا قرارًا بوقف تداول جميع المستحضرات التى تحتوى على المادة الفعالة "رانيتيدين"، بكل الأشكال الصيدلانية والتركيزات، لحين التأكد من خلوها من تلك الشائبة، وقالت إنه سوف يتم الافراج عن تلك المستحضرات طبقًا لنتائج التحاليل.

وأرفقت الإدارة جدول يتضمن الادوية التى سيتم وقف تداولها وعددها 21 مستحضرًا.

ونصح المنشور المرضى الذين يستخدمون تلك الأدوية بمراجعة مقدمى الخدمة الصحية، وقال إن تلك الاجراءات جاءت بناءً على تقارير هية الدواء الأمريكية وهية الدواء الأوروبية، التى أشارت إلى اكتشاف شوائب بمادة "رانيتيدين".

وتستخدم مادة "رانيتيدين" فى تصنيع الأدوية المعالجة لحموضة المعدة.

ومن الادوية التي تحتوي علي تلك المادة:

فوار راني
رانيتيدين
رانتيدول
زانتاك
فارو رانتدين
اسيلوك
اسيلايت
رانيتاريجو
الرانتاز
اوسموران
رانتيبلوك
هيستاك
ابيرانت
رانيتاك
نورسيف
مجدين
ابيران
رايتيكيور
جاستبروك
Rant 12
| RANITARIGO SHAMS
2 | RanTIDINE up 13
| ULRANTAZ MASH
3 RANITAK SEDICO 14
| OSMORAN TAB. ADWIA
4 | ErmanT EPICO 15
| RANTIBLOCK UNTPHARMA
5_|
RANTIDOL EINASR 16_| RAPIDANEAL ZAD INT.PHARMA
| acioc SIGMA 17
| RANTIDINE ADCO.
7_| PHARO RANTIDINE. PHARAONIA| 15
| Ertan ADWIA
8mstac RANBAXY 9
| RIGHTICURE PHARMA RIGHT
9 aciuiGit ELOBOUR 20

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