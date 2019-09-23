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رياضة

مورينيو عن إقالته من مانشستر يونايتد: ربما تكون مستحقة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:26 م
مورينيو
مورينيو
القسم الرياضي
قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق إنه ربما استحق الإقالة من منصبه خلال الموسم الماضي لكن الفريق لم يتحسن قط بل أصبح أسوأ، وذلك خلال تحليله لمباراة الشياطين الحمر ضد مضيفهم وست هام يونايتد يوم الأحد عبر شاشة "سكاي سبورتس".

وصرح البرتغالي: "خلال أول موسمين لي كنت أشعر بالكثير من الأشياء الإيجابية، وبكل وضوح الموسم الثالث لم يكن هناك أي شيء كاف".

وأضاف "تمت إقالتي وربما أستحق ذلك، لأن المسؤولية في النهاية تقع على عاتق المدرب، لكن الحقيقية المؤلمة أن مانشستر يونايتد أسوأ مما كان عليه".

وأقيل مورينيو من منصبه كمدرب للشياطين الحمر خلال شهر ديسمبر الماضي لسوء النتائج، وعين النادي أولي جونار سولشاير كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم قبل أن يعلن بعد ذلك توليه المهمة بشكل دائم.

وواصل مورينيو: "الكثيرون يعتقدون أنني مستمتع بهذا الموقف، لكنني لست كذلك، لدي أشخاص في النادي أحبهم وأحترم الجماهير كثيرا".

وتابع "أعتقد أن يونايتد سيكون في مشكلة حقيقية لكي يتواجد ضمن الستة الكبار، وأشعر بحزن كبير وأنا أقول تلك الكلمات".

وأتم "لا يمكنني أن أجد أي شيء إيجابي ضد وست هام، كنا سيئين في الموسم الماضي، لكن لا جديد حتى مع الصفقات الجديدة".

وخسر مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0 من مضيفه وست هام ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

ويحتل يونايتد حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، بعدما فاز مباراتين وتعادل مرتين وخسر مرتين.

يونايتد مع مورينيو في بداية الموسم الماضي حصد 10 نقاط من 6 مواجهات واحتل المركز السابع بعد نفس المدة.

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