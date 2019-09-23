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اقتصاد

العاصمة الإدارية تحصل على نصيب الأسد من مبيعات السوق العقارى

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:01 م
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية
آمنة عبدالعظيم
قال المهندس رشدى الجبالى، مطور عقارى، إن المنافسة الكبيرة بين المطورين فى العاصمة الإدارية الجديدة وتعدد المشروعات يهدف إلى صالح العميل، الذى يجد فى النهاية منتجات عقارية متنوعة وبأسعار تنافسية لتتمكن الشركات المختلفة من جذب العملاء للشراء لديها.

وأضاف الجبالى لــ"صدى البلد"، أن الشركات العاملة بالعاصمة الجديدة تقدم أنظمة متنوعة للسداد وتلتزم بسرعة التنفيذ على الارض وتسابق الجداول الزمنية المتفق عليها للحصول على ثقة العملاء، برغم جاذبية المشروع ككل وحصوله على نصيب الأسد من مبيعات السوق العقارى قبل إطلاقه، إلا أن كافة الشركات تسعى لمنح العملاء أفضل المزايا الممكنة.

وتابع، أن العاصمة الجديدة تعادل مساحتها بعض الدول وتتجاوز البعض الآخر، والدولة تمنحها أولوية كبري للانتهاء من أهم المشروعات بها وتوفير الخدمات والمرافق الأساسية، وحققت نجاحا غير مسبوق فى تحريك السوق العقارى الذي يعد المساهم الأكبر فى توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحقيق النمو.

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