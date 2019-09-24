خطوات ناجحة بمركزي القلب والأورام فى الغربية.. تطوير الأقسام الداخلية وغرف العناية المركزة لاستقبال المرضى.. تنظيم ندوات ومؤتمرات طبية لتطوير البحث العلمي.. صور

مسئولو مركز القلب بالمحلة يواصلون أنشطتهم لرفع كفاءة الخدمة العلاجية والصحة للمرضي

خطوات للنهوض والقضاء على قوائم الانتظار للعمليات ورعاية مرضي علاج نفقة الدولة والتأمين الصحي

مركز أورام طنطا يدشن ندوات توعوية للمواطنين للتوعية بمرض السرطان والاكتشاف المبكر له





شهد مركز القلب التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، أمس، سلسلة من أعمال التطوير والإنجازات الطبية عقب الانتهاء من تدشين أعمال التطوير والترميم للأقسام العلاجية الداخلية والعناية المركزة للقلب والتى شملت رفع كافة الأجهزة الطبية والرعاية العلاجية على مستوي 15 غرفة بأقسام الداخلي و5 غرف عناية مركزة.





وأضاف الدكتور رضا نجم مدير مركز القلب بمدينة المحلة ، أنه باشر اعمال التجهيز والتطوير على مستوي غرف والأقسام الداخلية العلاجية وزيادة سعة استقباله بدعمه بأسرة إضافية وتطوير كافة الخدمات الطبية والمدعمة لكافة غرف الإعاشة والعناية المركزة.





وأعطي مدير مركز القلب تعليماته إلى نواب مجلس الإدارة والطاقم الطبي والفنيات التمريض والإداريين بالمركز، بالضرورة رفع كفاءة الخدمات العلاجية للمرضي وحسن معاملة المواطنين والإهتمام بتقديم رعاية علاجية بشكل منتظم طوال فترات العمل ليلا ونهارا .





كما أوضح مدير مركز القلب، أنه لا يوجد قوائم انتظار للعمليات مؤكدا كافة عمليات القسطرة والقلب المفتوح تجري لكافة المرضي علي حساب التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، مشيرا الى أن مجلس إدارة المركز تولي اهتماما واسعا بمشاركة كافة الأطباء فى مؤتمرات طبية عالمية وتدشين أبحاث علميه تنال ثقة أطباء المهنه المتخصصين فى مجال جراحات وعلاج مرضي القلب.





ولفت مدير المركز، إلى أن كافة معدلات تدشين العمليات للمرضي القلب داخل المركز العلاجي تجاوزت 4000 عملية جراحية لكبار السن من الرجال والسيدات طوال 6 أشهر الماضية وهو ما لاقي قبول من جانب أهالي المرضي بالمدينة العمالية.





ودشن مركز أورام طنطا ندوة تثقفية للتوعية بمرض السرطان والاكتشاف المبكر له، وتحت رعاية الدكتور إسلام صبري مدير المركز والدكتور أحمد الصاوي نائب مدير المركز ، بمقر مدرسة القاصد التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية.





وحاضر في الندوة الدكتور جمال خضر، استشاري تحاليل طبية بالمركز، والذي تحدث عن سرطان الدم" اللوكيميا"، مؤكدا أنه يتكون في الأنسجة المسؤولة عن إنتاج خلايا الدم، والتي تشمل نقي العظم والجهاز اللـِّمفي.





كما يبدأ هذا النوع من السرطان بالتكوّن، عادة، في خلايا الدم البيضاء، حيث تتمتع كريات الدم البيضاء بقدرة على صدّ ومحاربة العدوى والتلوثات المختلفة.





كما حضر الندوة عدد من العاملين وأشرف عليها أشرف الخولي مدير العلاقات العامة بالمركز ، ومحمد صلاح وزينب رشوان أخصائي العلاقات العامة بالمركز.





وتنمو هذه الخلايا، بشكل عام، بصورة سليمة للغاية وتنقسم حسب احتياجات الجسم. ولكن، في حالة الإصابة بابيضاض الدم (اللوكيميا)، يُنتج نقي العظم في الجسم كمية كبيرة جدا من خلايا الدم البيضاء الشاذة، التي لا يمكنها أن تقوم بوظائفها كما ينبغي.





وعن اعراض المرض اكد " خضر " انها تشمل الحمى أو الارتعاد، التعب الدائم، الوهن العدوى المتكررة ،فـَقـْد الشهية أو انخفاض الوزن، انتفاخ الغدد اللمفاوية، تضخم الكبد أو الطحال ،سهولة النزف أو ظهور الكدمات، أوجاع أو حساسية في العظام.



