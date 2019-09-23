تقرير حكومي: مصر من أكبر الدول المساهمة بقواتها في عمليات حفظ السلام

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة ستقدم إلى مجلس النواب تقريرًا سنويًا عن تقدم أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق"، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة، تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها الذى تم عرضه على مجلس النواب، ومنحت به الثقة فى 25 يوليو 2018.



وفيما يتعلق بسياسة مصر الخارجية، بما يضمن تحقيق الأمن العربي والإقليمي، أشار التقرير إلى ما يتم بذله من جهود فى مختلف القضايا العربية والاقليمية، ومن بينها الدعم المصري للأشقاء في السودان خلال المرحلة الانتقالية والتواصل مع الجانب السوداني على كافة المستويات من خلال الاجتماعات التنسيقية، والزيارات المتبادلة.



وعلى مستوى العلاقات العربية الأوروبية، فقد أشار التقرير إلى عقد أول قمة عربية أوروبية في مدينة شرم الشيخ خلال شهر فبراير من العام الجارى، والتي شهدت مشاركة واسعة رفيعة المستوى من جانب 21 دولة عضوًا بجامعة الدول العربية و 28 دولة عضوًا بالاتحاد الأوروبي، وما عقد على هامشها مناجتماعات ومقابلات ثنائية مع مختلف رؤساء الدولة والحكومات المشاركة فى القمة لبحث أوجه التعاون والتنسيق والارتقاء بمستوى العلاقات فى كافة القطاعات.



كما شهد التحرك الخارجى والدبلوماسي نشاطًا ملحوظًا خلال هذا العام (2018/2019)، حيث أشار التقرير إلى رئاسة مصر لمجموعة "الـ 77 والصين" للدفاع عن مصالح وأولويات أعضاء المجموعة من الدول النامية في المحافل الدولية، ونوه التقرير إلى النشاط الملحوظ والمكثف على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة سياسيًا واقتصاديًا حيث نشطت الزيارات البينية.



وكان أبرزها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسالجمهورية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاول على هامشالمشاركة في اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدةخلال شهر سبتمبر 2018، والثانى خلال الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية الى واشنطن خلال شهر أبريل 2019، بالاضافة إلى لقاءات وزيري خارجية البلدين في يناير ومارس 2019، فضلًاعن زيارة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف تعزيز التعاون التنموي والاقتصادي.



وتضمن ملف السياسة الخارجية المشاركة في ورش العمل والاجتماعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب الدولي وإلقاء الضوء على ظواهره المختلفة، لاسيما ظاهرة المقاتلين الارهابيين الأجانب العائدين، هذا إلى جانب تمثيل مصر في اجتماعات اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب التي عقدت في اسبانيا منتصف شهر مارس 2019، وتم خلالها إعادة انتخاب مصر – إلى جانب الاتحاد الأوروبي - لولاية ثانية رئيسًا لمجموعةالعمل المعنية ببناء القدرات في منطقة شرق أفريقيا.



وأشار التقرير إلى أن مصر تعد ضمن أكبر عشر دول مساهمةبقوات في عمليات حفظ السلام، حيث تشارك في 6 بعثات تابعةللأمم المتحدة لحفظ السلام.



وانطلاقًا من الاهتمام بتعزيز البعد الاقتصادي في علاقاتناالخارجية، فقد أشار التقرير إلى التركيز على الترويج لمشروعتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في المنتديات والمؤتمراتالدولية، بالإضافة إلى انعقاد الجولة الأولى للمفاوضات بين مصر والاتحاد الجمركي الأوراسي خلال شهر يناير 2019، بالقاهرة، فضلًا عن انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات خلال شهر أبريل2019 بموسكو، بهدف إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحادالأوراسي.