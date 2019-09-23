تقرير حكومي: 2700 قافلة دعوية و22500 ندوة ثقافية وتجديد 319 مسجدا وتوفيق أوضاع 801 كنيسة



كما أشار التقرير إلى توفيق أوضاع 801 كنيسة ومبنى في إطار أعمال لجنة توفيق أوضاع مباني الكنائسوملحقاتها، ليصبح إجمالي عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها منذ تشكيل اللجنة 1021 كنيسة ومبنى خلال هذا الفترة، كما أشار التقرير ايضًا إلى جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع الشركاء الدوليين وتعزيز التواصلمعهم بما يسمح بالحصول على الدعم الفني لبناء المؤسسات الكفيلة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الوطني.



وأكد التقرير استمرار الجهود الرامية لتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان،والمتعلقة بتوفير المقر الدائم للأمانة الفنية للجنة، وإنشاء البنيةالأساسية لها، والتواصل مع الشركاء الدوليين من أجل بحث سبلالتعاون ليتسنى بدء عمل اللجنة، كما نوه التقرير إلى مشاركة 473 ألف شاب في فعاليات برامج تعزيز قيم المواطنة وتعميق المشاركةالسياسية بهدف بث روح الولاء والانتماء بين النشءوالشباب وتنمية الوعي وزيادة المشاركة السياسية، هذا إلى جانب عقد 1105 لقاءات مع الضباط والأفراد والمجندين بمعسكر قطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية لنشر ثقافة حقوق الانسان بين أجهزة إنفاذ القانون فضلًا عن مشاركة وزارة الداخلية في عدد من الفعاليات التى أقامتها المجالس القومية المتخصصة ووزارةالتضامن الاجتماعي وبعض الجمعيات

الأهلية في ذات السياق.



صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة ستقدم إلى مجلس النواب تقريرًا سنويًا عن تقدم أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق"، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة، تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها الذى تم عرضه على مجلس النواب، ومنحت به الثقة فى 25 يوليو 2018.,وقال التقرير إلى أنه من بين الجهود المبذولة لحماية الأمن القومى، تلك الجهود التى تتعلق بنشر سماحة الإسلام لمواجهةالتطرف الفكري والإرهاب، وما يعزز دور المؤسسة الدينية فيتجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم الخاطئة، حيث أوضح التقرير أنه فى هذا الاطار تم تنظيم أكثر من 2700 قافلة دعوية، و102 دورة تدريبية، و28حملة توعوية، هذا إلى جانب تنفيذ 9برامج تأهيل وتدريب للائمة والتي تشمل مواد للتدريب العلميوالإداري والفني بهدف الارتقاء بمستوى الأئمة والدعاة، وإيفاد143 إمامًا للخارج، كما تضمنت الجهود إقامة أكثر من 22500 ندوة ثقافية، و483 لجنة فتوى دينية، هذا إلى جانب الاهتمام بالبنية التحتية عبر إحلالوتجديد 319 مسجدًا بنسبة إنجاز100%، فضلًا عن تطوير18 مبنى بمدينة البعوث الإسلامية وفروعها، وتطوير8 نزل شباب، وإنشاء 360 مدرسة قرآنيةو192مدرسة علمية بمختلف محافظات الجمهورية.وفيما يتعلق بملف تعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية، أبرز التقرير ما تم إنجازه فى هذا الصدد، حيث تمت الاشارة إلى أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون تنظيموممارسة العمل الأهلي وإحالته لمجلس النواب، وذلك في ضوءتوجيهات رئيس الجمهورية بالموافقة على تعديل القانون وسرعةالانتهاء منه، وجار السير في إجراءات إصداره بعد موافقة مجلس النواب عليه.