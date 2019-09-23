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رياضة

صدمة قوية لـ ميتشو مدرب الزمالك قبل لقاء الاتحاد السكندري

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 04:05 م
ميتشو
ميتشو
منتصر الرفاعى
تلقى الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك، صدمة قوية قبل ساعات من لقاء الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة الأولى للدورى .

وتراجع الصربى ميتشو المدير الفنى لـ نادي الزمالك 22 مركزا في التصنيف الصادر اليوم من جانب موقع "clubworldranking" العالمى قبل ساعات قليلة من إقامة مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري فى افتتاح مشوار الأبيض بمسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر له الثامنة مساء اليوم بملعب بتروسبورت.

وحل ميتشو في المركز الـ 214 عالميا بعدما كان يحتل المركز الـ 192 عقب خسارته أمام الأهلي بنتيجة 2 – 3 في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية بملعب برج العرب في بطولة كأس السوبر المصري.

وسجل أهداف النادي الأهلى النيجيرى أجايي هدفين وحسين الشحات فى الدقائق 20 و45 و48 بينما سجل هدفى نادي الزمالك محمود علاء من ركلتى جزاء فى الدقيقتين 64 و80 من عمر المباراة.

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