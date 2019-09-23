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أخبار العالم

الحكومة الأمريكية تعرب عن استعدادها للتعاون مع مصر في مجال الطاقة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:01 م
الحكومة الأمريكية
الحكومة الأمريكية تعرب عن استعدادها للتعاون مع مصر في الطاقة
دعاء أبوهشيمة
أجرى دان برويليت نائب وزير الطاقة الأمريكي ووزير البترول المصري، إلى جانب وزير الكهرباء حوارا استراتيجيا حول تعزيز التعاون بين واشنطن والقاهرة في مجال الطاقة.

ارتكز الحوار بين البلدين على تطوير النفط والغاز، فضلا عن التعاون في تقنيات الكهرباء والطاقة؛ بحسب موقع "لوجيستيك أبديت أفريكا logupdateafrica".

وقد تم البدء في الحوار، من خلال اجتماع عقد مؤخرًا بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عززه وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري خلال زيارته الأخيرة لمصر.

ومن خلال هذا الحوار، ستتعاون الولايات المتحدة ومصر في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك في قطاع الطاقة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تعزيز تجارة الطاقة وتكنولوجيا الفحم النظيف والاستفادة من الكربون وتخزينه والاقتصاد الحيوي وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والشبكات الذكية.

ويؤكد الحوار دعم الولايات المتحدة المستمر لمنتدى غاز شرق المتوسط ​​(EMGF) ودور مصر كمركز إقليمي للطاقة للغاز الطبيعي والكهرباء.

كشفت الحكومة الأمريكية والقطاع الخاص الأمريكي عن استعدادهما للتعاون مع مصر لتعزيز أمنها في مجال الطاقة.

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