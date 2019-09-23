"الإعلاميين" يضم صانع ألعاب أسوان والنصر للتعدين

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي الإعلاميين برئاسة المهندس طارق الشرباصي، في اتمام التعاقد مع اللاعب أبوبكر محمد ، صانع ألعاب أسوان والجونة والنصر للتعدين سابقا ، لمدة موسمين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .



ووقع أبوبكر محمد علي عقود انضمامه لصفوف الاعلاميين في حضور مسئولي مجلس الادارة ومحرم فؤاد المدير الإداري ، ووكيل اللاعب علي ويكا .



ويعد أبوبكر محمد ، من اللاعبين اصحاب الخبرات ولعب لأندية عديدة منها الجونة وأسوان والنصر للتعدين ، ويمتاز بالقدرة التهديفية العالية، واستطاع أن يصعد مع فريقين في موسمين متتاليين للممتاز هما الجونة وأسوان .



ونجح مسئولو الإعلاميين في التعاقد مع العديد من اللاعبين وهم : أحمد الشربيني، حارس الألومنيوم، محمد هجرس، حارس الإنتاج الحربي، وبدر إبراهيم، لاعب وسط الفيوم، وسعد السعيد، مدافع البنك الأهلي، وخالد مايز، مهاجم ديروط، ومحمود عبد الحكيم، صانع ألعاب المريخ، وإيهاب المصري، مهاجم منتخب السويس، وحسام عادل، لاعب جولدي، وخالد أشرف، لاعب المريخ، وعبد الرحمن عبد النبي، مدافع المقاصة، وأسامة خليل، لاعب نجوم المستقبل، وإسلام بدر، ظهير أيسر القناة، وأحمد سليمان، وإسلام مصطفى، لاعبا النصر، ومصطفى سماره مهاجم سوهاج .

