إقبال كبير على عرض ستموت في العشرين بمهرجان الجونة السينمائي.. فيديو

شهد عرض الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلاء بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة حضورا فنيا وجماهيريا كبيرا، حيث يشارك الفيلم بالمسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة.



أجرت "صدى البلد" لقاء مع الفنان "يوسف عثمان" عن فعاليات المهرجان، حيث أكد يوسف عثمان أنه سعيد بمشاركته فى مهرجان الجونة السينمائي.



وأكد "يوسف عثمان" أن الأفلام المشاركة على مستوى عالى من الجودة خصوصا فيلم السودانى " ستموت فى العشرين".



وأوضح "يوسف" أن استيحاء الفيلم من قصة "النوم عند قدمي الجبل" للكاتب الروائي حمور زيادة، إذ يولد "مزمل" فى قرية سودانية تسيطر عليها أفكار الصوفية، تبلغه نبوءة تفيد بأنه سيموت فى سن العشرين.



وعقب ذلك، يعيش أيامه فى خوف وقلق إلى أن يظهر فى حياته سليمان، وهو مصور سينمائي متقدم فى العمر، فهل سيخرج مزامل من الكابوس الذى أضحى ملازما له وكيف يعيش حياته وهو مطوق بأقاويل عن موته القريب.