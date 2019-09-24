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مطالبة حقوقية بنشر التوعية ضد فبركة الجزيرة وفضائيات وصفحات الإخوان الإرهابية.. شرابي: الدولة المصرية تتعرض لحملات ممنهجة على يد الإعلام القطري.. ووليد فاروق يطالب بملاحقة الإخوان دوليا

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:30 ص
صدى البلد
أماني نوار
  • هيثم شرابي: حملات توعية بخطر أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية
  • الوطنية للدفاع عن الحقوق: مصر دولة كبيرة ولها تاريخ طويل مع الإعلام بشكل كبير

تسعى قناة الجزيرة وقنوات الإخوان دائما إلى نشر الأكاذيب والأخبار المضللة عن مصر، بالإضافة إلى فبركة الفيديوهات لخلق حالة من الانقسام في الإعلام، كما أنها تعمل بشكل كبير على نشر الفوضى على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي السياق نفسه، طالب مجموعة من الحقوقيين بنشر التوعية ضد ما تبثه تلك القنوات من تضليل.

وطالب الباحث الحقوقي هيثم شرابي بتنظيم حملات توعية بخطر الصفحات والمواقع التي تروج لأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد هيثم شرابي أهمية إعلان أسماء الصفحات والمواقع الإلكترونية الإخوانية، لافتا إلى أن الإعلام له دور كبير في التصدي لفيديوهات الجزيرة المفبركة.

وقال إنه لابد من تطبيق استراتيجية جديدة للإعلام الرسمي لمواجهة قناة الجزيرة، خاصة أن الدولة المصرية تتعرض لحملات ممنهجة على يد الإعلام القطري.

بينما قال الحقوقي وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إن مصر دولة كبيرة ولها تاريخ طويل مع الإعلام بشكل كبير، لكن القنوات الإرهابية تعمل على بث سمومها باستمرار من خلال أخبار مفبركة لتشويه الدولة المصرية والأخطر هو محاولتها تشويه العقيدة وأخلاقيات القوات المسلحة المصرية.

وطالب وليد فاروق بالتصدي لهذه الادعاءات والأكاذيب وعدم الانزلاق في الرد على هذه الأكاذيب، ويجب أن نخلق تيارا إعلاميا قادرا على تغيير الصورة النمطية التي تجذب المشاهد المصري والعربي وأن تعتمد على حرية الآراء وعرضها بمسئولية اجتماعية.

وأضاف: "الجزيرة وغيرها من القنوات التي تدعم الإرهاب يجب ملاحقتها دوليا وفضائيا، وأن يتم وضع خطة طموحة من أجل بناء قنوات تجذب المشاهد بنسبة كبيرة، لكن يجب مقاضاة القنوات المضللة فورا".

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