أنغام ترفع شعار كامل العدد فى حفل جيزان بالسعودية.. صور

أحيت النجمة أنغام حفل غنائى كبير فى منطقة جيزان بالمملكة العربية السعودية تزامنا مع الاحتفال بالعيد الوطنى ورفعت شعار كامل العدد على الرغم من حرارة الجو وحضرها عدد كبير من جمهور أنغام كما حرص زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم على مساندتها ودعمها فى الحفل الذى، وننشر عددا من الصور أثناء تألقها على المسرح.



قدمت أنغام خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيها القديمة والحديثة من ضمنها حالة خاصة جدا، ياريتك فاهمني، ولا دبلت، متيم، وين تروح، وبعتلي نظرة.





وكانت أنغام قد طرحت ألبومها الأخير بعنوان "حالة خاصة جدًا"، وضم الألبوم 14 أغنية، هى كالتالى: "حالة خاصة جدا"، و"هتقول لربنا إيه"، و"حبايبنا"، "على حسك فى أيامى"، "ولا دبلت"، "مطمنة" و"ياريتك فاهمنى"، و"بقول نسياك"، و"نزوة"، و"بتوصفنى بتكسفنى"، و"هدنة"، و"أساميك"، و"ليلى"، و"هبدأ من الآخر".