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منوعات

مفاجأة وغموض.. اكتشاف مبلغ خرافى داخل حمام طائرة في مطار الخرطوم

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:12 م
صدى البلد
قسم المنوعات
قال موقع "سكاي نيوز عربية" اليوم، الاثنين، في تقرير نقله عن موقع "الانتباهة" السوداني إنه تم العثور على مبالغ مالية طائلة على متن طائرة في مطار الخرطوم، حيث كانت هذه المبالغ مخزنة داخل كيس أسود وموضوعة داخل مرحاض الطائرة، وعثرت عليها إحدى المضيفات.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الأموال التي تم العثور عليها تقدر بنحو 21 مليون جنيه سوداني، من بينها 350 ألف دولار أمريكي، وعملات أخرى.

واعتقدت المضيفة التي تمكنت من العثور على الأموال، في البداية أن الكيس بداخله "قنبلة"، الأمر الذي دفعها إلى الاستعانة بطاقم التأمين؛ وتبين بعد التفتيش أن محتوى الكيس عبارة عن أموال بعملات أجنبية مجهولة المصدر، بحسب ما نقل التقرير عن موقع "الانتباهة".

يذكر أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في نيابة الجمارك، والتي سارعت بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، كما أوقفت حوالي 15 عاملًا كي يتم التحقيق معهم بالإضافة إلى أنه تمت مخاطبة شركة الطيران، التي تتبعها الطائرة، كي تمد السلطات السودانية بشريط التسجيل من كاميرات المراقبة الموجودة داخل الطائرة من أجل تحديد هوية الشخص الذي قام بإخفاء النقود.

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