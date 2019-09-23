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محافظات

فرحة.. مبادرة جديدة لتزويج 1000 فتاة من اليتيمات في الفيوم

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:10 م
مبادرة جديدة لتزويج
مبادرة جديدة لتزويج 1000 فتاة من اليتيمات في الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، احتفال مؤسسة صناع الخير للتنمية بإطلاق مبادرة "فرحة" لتزويج 1000 فتاة من اليتيمات غير القادرات، وقام المحافظ بتسليم 19 شيكًا قيمة كل شيك 10 آلاف جنيه، للفتيات المستفيدات من مختلف قرى ومراكز محافظة الفيوم.

وذلك بحضور إيمان زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، وليلى طه قاسم مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، وهانى عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، والدكتور محمد زمزم مدير إدارة المشروعات بالمؤسسة، ومحمود الحجر مدير فرع المؤسسة بالفيوم.

وسادت الاحتفالية أجواء الفرحة بين المستفيدات من المبادرة وأسرهن، وأعرب محافظ الفيوم عن سعادته بالمشاركة فى فعاليات الحفل، مقدمًا تهانيه القلبية للعرائس ومتمنيًا لهن حياة زوجية ملؤها السعادة، كما أكد أهمية التنشئة السليمة للأبناء للمساهمة فى صنع أجيال واعدة قادرة على بناء مستقبل الوطن.

وأشاد المحافظ بالدور الإيجابي الذى تقوم به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى ومنها مؤسسة صناع الخير، فى المساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل من خلال المساهمة فى إقامة المشروعات الصغيرة وتحسين البنية التحتية وتيسير زواج اليتيمات غير القادرات، موضحًا أن هذه المبادرة تعد نموذجًا طيبًا للتكافل الاجتماعى، مطالبًا القائمين على المؤسسة بزيادة عدد المستفيدات من المبادرة لرسم البهجة والسعادة على وجوه أكبر عدد من اليتيمات، كما أكد محافظ الفيوم على أهمية الاستمرار فى تنفيذ الأعمال الخيرية لخدمة الأسر الأولى بالرعاية، والتي تأتى متوافقة مع توجهات الدولة نحو توفير الدعم والرعاية لهذه الفئة من المجتمع.

ومن جهته أعرب المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، عن شكره لمساهمة محافظ الفيوم فى دعم العمل المجتمعى، واستعرض عددًا من الأنشطة التى قامت المؤسسة بتنفيذها على أرض محافظة الفيوم ومنها تنفيذ 18 قافلة ضمن مبادرة "عنيك فى عنينا" للحد من مسببات العمى تم خلالها توقيع الكشف الطبى على 11565 شخصًا وتقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، وتنفيذ مبادرة "أولادنا فى عنينا" لتوقيع الكشف الطبى على تلاميذ 10 مدارس للكشف عن أمراض العيون والانيميا والسكر.

ومبادرة "شريان حياة" لتوصيل مياه الشرب لمنازل غير القادرين، ومبادرة "قرى الأمل" لإعادة إعمار القرى الأكثر احتياجًا، وسيتم افتتاح إعادة إعمار قرية دار السلام التابعة لمركز يوسف الصديق خلال شهر أكتوبر القادم.
فرحة.. مبادرة جديدة لتزويج 1000 فتاة من اليتيمات في الفيوم
فرحة.. مبادرة جديدة لتزويج 1000 فتاة من اليتيمات في الفيوم
فرحة.. مبادرة جديدة لتزويج 1000 فتاة من اليتيمات في الفيوم

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