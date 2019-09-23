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تعليم

شاهد.. نائب محافظ البحيرة تحيل مدير مدرسة بإيتاي البارود للتحقيق

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:24 م
إحالة مدير مدرسة
إحالة مدير مدرسة بايتاى البارود للتحقيق
جمالات الدمنهورى
أحالت الدكتور نهال بلبع نائب محافظ البحيرة مدير إحدى المدارس بايتاى البارود للتحقيق لوجود العديد من السلبيات بالمدرسة لاحظتها أثناء تفقدها للمدرسة وحضور الطابور.

وشهدت نائب محافظ البحيرة خلال زيارتها لعدد من مدارس الإدارة التعليمية بإيتاى البارود يرافقها محمد كجك رئيس مدينة إيتاي، ومحمد دسوقي مدير الإدارة التعليمية طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة حيدر دبوس الثانوى التجارى للبنات، والتى تضم 46 فصلا وبها 1375 طالبة وبها عديد من الأقسام كالمحاسبة والتسويق والقانون.

وشملت جولة نائب محافظ البحيرة بمدارس إيتاى البارود تفقد مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات التى تضم مراحل KG 1-2 وإبتدائي وإعدادي وثانوي، وبها عدد 18 فصلا يضم 666 طالبا وتليمذا بمراحل ابتدائي وإعدادي وثانوي، بالإضافة إلى 160 طفلا KG 1-2 بأربع قاعات مشيدة بمستوى نظافة المدرسة وحسن إدارتها ونظامها.

كما تفقدت مدرسة عبد الروؤف الصيرفي الابتدائية وهي عبارة عن 26 فصلا تضم 1924 تلميذا، وهى ملحقة على المدرسة المشتركة الإبتدائية نظرًا لوجود أعمال إحلال وصيانة وتجديد بها.

وقامت بمتابعة الفصول الدراسية والتقت الطلبة والطالبات وحثتهم على الالتزام وإعلاء وترسيخ القيم الأصيلة والحب والانتماء للوطن، ووجهت نائب المحافظ بتكثيف أعمال النظافة بداخل وخارج محيط المدارس، والالتزام بتعليمات وتوجيهات اللواء المحافظ فى هذا الشأن وتنسيق التعاون بين الإدارة التعليمية والوحدة المحلية لرصد أى احتياجات أو شكاوى يعوق سير العملية التعليمية أو انتظامها.

شاهد.. نائب محافظ البحيرة تحيل مدير مدرسة بإيتاي البارود للتحقيق
شاهد.. نائب محافظ البحيرة تحيل مدير مدرسة بإيتاي البارود للتحقيق
شاهد.. نائب محافظ البحيرة تحيل مدير مدرسة بإيتاي البارود للتحقيق
شاهد.. نائب محافظ البحيرة تحيل مدير مدرسة بإيتاي البارود للتحقيق
شاهد.. نائب محافظ البحيرة تحيل مدير مدرسة بإيتاي البارود للتحقيق
شاهد.. نائب محافظ البحيرة تحيل مدير مدرسة بإيتاي البارود للتحقيق
شاهد.. نائب محافظ البحيرة تحيل مدير مدرسة بإيتاي البارود للتحقيق

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