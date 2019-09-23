مؤتمر مستقبل الاستثمار في مصر يناقش الاستعدادات للثورة الصناعية الرابعة.. تفاصيل

انتهت فعاليات الجلسة الثالثة من مؤتمر "مستقبل الاستثمار في مصر - رؤية رجال الأعمال"، والذي تنظمه الجمعية المصرية لشباب الأعمال بالتعاون مع جمعيتي رجال أعمال الإسكندرية ورجال الأعمال المصريين، حيث عقدت الجلسة تحت عنوان " الاقتصاد المصري بين فرص وتحديات الثورة الصناعية الرابعة".



ودارت الجلسة حول سبل دعم الثورة الصناعية الرابعة، بمشاركة الدكتورة مي البطران وكيل لجنة الاتصالات وتكنولجيا الاتصالات بمجلس النواب، ومحمد رحمي المدير التنفيذي لمؤسسة endeavor egypt، ومدحت فايق نائب رئيس شركة abb لشمال ووسط أفريقيا.



وقال محمد الصاوي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال ومدير الجلسة، إن الجلسة تستهدف معرفة إلى أين وصلنا وأين نحن، بالإضافة إلى سبل دعم التحول للثورة الصناعية الرابعة، في أقرب وقت ووفق خطط الحكومة والقطاع الخاص.



من جانبها قالت مي البطران وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الثورة الصناعية الرابعة تتمثل في دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تحقيق ثورة مثل الأولي والثانية، مشيرة إلى أنه لأول مرة في تاريخ البشرية يوجد شيء ذو طبيعة غير مادية وبحدود لا نهائية.



ودعت البطران، الوزارات المعنية للتعاون في التوعية وعرض أبرز المشاكل في كافة القطاعات لإنهائها قبل البدء في تطبيق التكنولوجيا الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة، خصوصا أن الثورات الصناعية السابقة خلقت العديد من الأفكار الرائدة والتي تطورات بصورة ضخمة مؤخرًا، والثورة الصناعية الرابعة غيرت في مجالات المالية والاقتصاد وهي فرصة قوية للسياسين للتشريع وفرص قوية لقطاع الأعمال للعمل بصورة منظمة وكبيرة.



من ناحيته قال مدحت فايق نائب رئيس شركة abb لشمال ووسط إفريقيا، إن الاستثمار في الثورة الصناعية يتم بصورة كبيرة غير مسبوقة، وذلك رغم التخوفات إلا ان التطور حدث ونحن علي أعتاب الثورة الرابعة رغم اختلافها، عن باقي الثورات.



وأكد فايق، أن نقل المعلومات أصبح يتم بسهولة وبواسطة شباب، رغم أن الاستثمار فيها لم يعد بالضخامة التي سبقتها بالثورات السابقة، بسبب التطور الكبير الذي حدث بسبب تحولها لثورة معلوماتية أكثر من كونها ثورة صناعية، والتي من شانها تحسين كافة القطاعات المتداخلة فيها، بالإضافة ان أبرز مشاكلها هي الأمان بسبب تحولها لـ" ثورة معلوماتية قبل أن تكون صناعية".



من ناحية أخري قال محمد رحمي المدير التنفيذي لمؤسسة endeavor egypt، إن الموسسة غير هادفة للربح وتستهدف دعم ريادة الأعمال في المقام الأول ولديهم الأمكانيات للتطور سنويًا وبصورة كبير تستلزم النمو الاقتصادي والتي لن ياتي الإ من خلال شركات محلية قادرة علي الإستيعاب والتطور.



وأكد رحمي، أننا نعمل في مصر مع 35 شركة ونعمل حول العالم مع اكثر من 1200 شركة، مضيفًا أن "رواد الأعمال"، هم الأساس ولدينا تجارب مثل " سويفل للنقل" التي إستطاعت منافسة كبري الشركات العالمية، العاملة منذ سنوات في القطاع.