فتح الله فوزي: العاصمة الإدارية تتصدر الاستثمار العقاري في مصر

أكد فتح الله فوزى الخبير العقارى أن العقار المصري لم يتعرض لانخفاض في القيمة خلال الأربعين عاما الماضية ولكنه فقط قد يتعرض لحالة من الاستقرار السعري ولكن ليس الانخفاض، بما يجعله أكثر وعاء ادخاري آمن ومربح للمواطن.



أوضح فتح الله فوزى أن ظهور عدد من الشركات وطرح عدد كبير من الأراضي بالسوق ساهم في تقسيم الشريحة السكنية على عدد أكبر من الشركات، كما أن الشركات حققت مبيعات جيدة خلال الفترة الأخيرة.



أشار فوزى إلى أن الهدف من الجمعية المصرية اللبنانية هو زيادة حجم الاستثمار بين البلدين، فقد بلغ حجم التجارة لنحو 750 مليون جنيه لمصر مع لبنان مع توقعات بالوصول لمليار جنيه بنهاية العام الحالي، فيتم عقد لقاءات دورية بين الجانبين لإزالة أي معوقات تواجه التجارة بين البلدين، كما يتم توفير أي بيانات يحتاجها المستثمر اللبناني للتواجد في مصر.



أضاف فتح الله فوزى أنه يتم عرض المزايا الاستثمارية للتواجد في مصر لتشجيع المستثمرين اللبنانيين على اقتناص الفرص، فلبنان من الدول الخمسة الأولى المستثمرة في مصر فهناك أكثر من 1000 مستثمر لبناني في مصر كما تحاول الجمعية جذب مزيد من الاستثمارات لمصر باستمرار.



وقال إن صناعة التطوير العقاري اختلفت بشكل كبير خلال الـ10 سنوات الأخيرة فصناعة التطوير العقاري تتطلب خبرة، كما يجب منح الأراضي بحسب خبرة كل مطور وقدرته على التطوير وسابقة أعماله.



وأكد أن العميل الذي يشتري بغرض الاستثمار يتجه للعاصمة الإدارية الجديدة ثم منطقة الساحل الشمالي فهي ذات أولوية للعميل الباحث عن وحدة ثانية، ثم منطقة البحر الأحمر، لافتا إلى حجم التنمية العمرانية المنفذة حاليا بمختلف أنحاء مصر يضاعف الرقعة العمرانية فى مصر.



ونصح فوزي المواطنين المستثمرين في العقار بالتأكد من سابقة أعمال الشركة التي يتوجه إليها و التزامها مع عملائها، بالإضافة إلى زيارة مشروعات سابقة للشركة وسؤال العملاء القاطنين لمشروعات سابقة خاصة بهذه الشركة.

