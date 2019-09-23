إهداء 20 كرتونة ورق برايل لمدرسة النور للمكفوفين بدمنهور

زار الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة يرافقه اللواء أشرف عبد السلام مساعد مدير الأمن، واللواء عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة ، نجوى خلف عضو مجلس النواب ووفدا من جمعية حقوق الإنسان، ورضا إسماعيل مدير إدارة التربية الخاصة مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور حيث تم إهداء المدرسة 20 كرتونة ورق خاص بالكتابة للمكفوفين تكفى لأكثر من نصف العام الدراسى.



وأكد وكيل الوزارة على الدور الكبير الذى تقوم بها الشرطة في الحفاظ على أمن وأمان واستقرار ومقدرات الوطن مع جيش مصر العظيم، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون الكامل مع التربية والتعليم بهدف تنمية وترسيخ قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى النشء والطلاب، مشيرا إلى أهمية دور أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة فى المجتمع باعتبارهم من الموهوبين والمبدعين فى شتى القطاعات والمجالات مما يجعلهم قادرين على تجاوز كل شىء بالإرادة والتحدى.



ووجه بتكثيف كافة الرعاية والاهتمام لطلاب المدرسة ومدارس التربية الخاصة بنطاق المحافظة والعمل على تنمية مهاراتهم واكتشاف الموهوبين وصقل مواهبهم، بالإضافة إلى تقديم خدمة تعليمية مميزة من خلال أفضل العناصر من المعلمين الذين تم تدريبهم على أعلى مستوى كخطوة أساسية لدمجهم فى المجتمع.



شهدت الزيارة احتفالية صغرى نظمها طلاب وطالبات المدرسة على هامش الزيارة تضمنت عدد من الفقرات الفنية التى قدمها أبناء المدرسة كالشعر والغناء وفقرة استعراضية لرياضة الكاراتيه للطالب محمود مجدى بالصف الرابع كما تم متابعة موهبة الطلاب فى الكتابة والقراءة، وأشاد جميع الحضور بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لهم ومستوى التدريب والجهود المبذولة لتنمية قدراتهم ودمجهم فى المجتمع.



يذكر أن مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور تضم 12 فصلا دراسيا بالإضافة لفصل لرياض الأطفال مقيدا بها 110 طلاب وطالبات بجميع المراحل التعليمية ( رياض اطفال - ابتدائى - إعدادى - ثانوى ) بينهم ٧٠ مقيما بالمدرسة كما تم تزويد المدرسة بأحدث الأجهزة ومنها الكمبيوترات الناطقة مما يساعد فى تأهيلهم تكنولوجيا وعلميا وثقافيا.