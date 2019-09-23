مصريون يدعمون الرئيس السيسي: هو اللي بنى البلد وحمانا من الإرهاب

وسط دعوات تهدف لزعزعة استقرار الدولة المصرية، ظهرت الأصوات المؤيدة والداعمة للرئيس السيسي والتي دعت الى عدم الالتفات إلى تلك الدعوات واستكمال مسيرة التنمية.



أبدى المواطنون في محافظات الجمهورية تأييدهم للدولة معلنين عن ثقتهم الكاملة في الشرطة والجيش و رفضهم لدعوات التخريب والتظاهر التي خسرت الدولة الكثير والتي يقف وراءها جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو الى تدمير مصر.



وأكدوا دعمهم التام للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستكمال مسيرته والدفع بالدولة ومؤسساتها الى الامام.



وأكد أحد مواطني محافظة الدقهلية، أننا نعيش في أمان، والدعوة للمظاهرات ليس لها هدف غير تدمير وخراب البلد، ومصر تنعم بالأمن والأمان .



فيما قال مواطن آخر من سوهاج، إن الوضع هادئ، ولا يوجد أي فكرة عن هذه الدعوات الخبيثة بالمحافظة، ولا نحب أن تكون هناك مظاهرات من الأساس، وحاليا نعيش وسط حالة أمنية مستقرة وهادئة .



وأضافت إحدى السيدات من محافظة الدقهلية، أن الشعب لديه وعي كاف بما يحدث، وضد الدعوات الخبيثة لبعض الإرهابيين، وأن كل أمر يمكن أن يتم حله بطريقة سلمية وبتفكير عميق .



وقال آخر من محافظة الغربية، إنه يرفض كل ما يقوله الإرهابيون والهاربون خارج البلاد، والدعوات لأي مظاهرات لأنها تعطل مصالح الناس، وأكد أن الرئيس السيسي حمى البلد في 30 يونيو ، وأعادها إلى المسار الصحيح من يد الإرهابيين .