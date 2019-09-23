ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

فرج عامر يكشف في خطاب للوزراء آليات تشجيع الصناعة والزراعة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:30 م
فرج عامر
فرج عامر
فريدة محمد
وجه النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، أشاد فيها بمجهوده في الفترة الأخيرة، مطالبا إياه بضرورة الاستماع إلى الصناع والزراع الجادين والتجاوب مع المنطقي من مشاكلهم.

وقال عامر، مخاطبا مدبولي: "أتمني أن تكمل رسالتك لتشجيع حقيقي للصناعة والزراعة والسياحة وذلك من خلال حل مشاكل المصانع المتعثرة وتشغيلها وتخفيض الفائدة حتى يتم ضخ الأموال في الأسواق والاستثمار.

كما طالب بضرورة دعم الاستثمار والمستثمرين، معلقا: "يجب أن يدفع المستثموين الغاز والكهرباء والتامينات من دعم الصادرات".

ولفت إلى أهمية وضع إقرار تشريع جديد للجمارك وتوفير مميزات للصانع وليس المنتج المستورد، وتفعل أولوية الشراء للمنتج المحلي.

وشدد النائب على أهمية مراجعة اتفاقيات التجارة الحرة خاصة مع تركيا.

ولفت إلى أنه لا يوجد تشجيع للصناعت الصغيرة والمتناهية الصغر دون باقي الصناعات لأن الصناعات الكبيرة والمتوسطة هي التي ترعي الصغير حتي يكبر.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

رسالة غامضة من نجم الأهلى بعد استبعاده من مواجهة سموحة

عمرها 178 سنة وتخدم 19 مليون سائح حول العالم.. القصة الكاملة لإفلاس توماس كوك عملاق السياحة البريطانية

مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام سموحة.. التشكيل كاملا

بث مباشر لـ حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم ذا بيست

النيابة تتخذ قرارا ضد قوادة و5 ساقطات مارسن الرذيلة داخل ناد شهير

هجوم حاد من مورينيو على محمد صلاح وليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا

حادث مروع .. شاب يطلق النار على والده ويرديه قتيلا .. تعرف على السبب

من رانيا يوسف لـ لقاء الخميسي.. شاهد 10 إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة