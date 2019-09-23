فرج عامر يكشف في خطاب للوزراء آليات تشجيع الصناعة والزراعة

وجه النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، أشاد فيها بمجهوده في الفترة الأخيرة، مطالبا إياه بضرورة الاستماع إلى الصناع والزراع الجادين والتجاوب مع المنطقي من مشاكلهم.



وقال عامر، مخاطبا مدبولي: "أتمني أن تكمل رسالتك لتشجيع حقيقي للصناعة والزراعة والسياحة وذلك من خلال حل مشاكل المصانع المتعثرة وتشغيلها وتخفيض الفائدة حتى يتم ضخ الأموال في الأسواق والاستثمار.



كما طالب بضرورة دعم الاستثمار والمستثمرين، معلقا: "يجب أن يدفع المستثموين الغاز والكهرباء والتامينات من دعم الصادرات".



ولفت إلى أهمية وضع إقرار تشريع جديد للجمارك وتوفير مميزات للصانع وليس المنتج المستورد، وتفعل أولوية الشراء للمنتج المحلي.



وشدد النائب على أهمية مراجعة اتفاقيات التجارة الحرة خاصة مع تركيا.



ولفت إلى أنه لا يوجد تشجيع للصناعت الصغيرة والمتناهية الصغر دون باقي الصناعات لأن الصناعات الكبيرة والمتوسطة هي التي ترعي الصغير حتي يكبر.