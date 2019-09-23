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حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطل لسرقة كابلات الاتصالات بالخانكة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:11 م
صورة أرشيفية - محاكمة
صورة أرشيفية - محاكمة
إبراهيم الهوارى
قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد 5 سنوات لاشتراكه مع اخرين في سرقة كابلات الاتصالات واتلافها عن طريق انتحال صفة عمال بالشركة المصرية بالاتصالات.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عادل على ماهر هلال وخالد على إبراهيم بحضور أحمد عفت فودة وكيل النيابة وأمانة سر محمد فرحات.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغا من مركز الخانكة بقيام أحد المسئولين بالاتصالات بالبلاغ عن المتهم وآخرين لانتحال صفة عمال بالشركة المصرية بالاتصالات والاستيلاء على كابلات الاتصالات وإتلافها انتقلت الأجهزة الأمنية وتم ضبطهم متلبسين وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي أحالتها لمحكمة بنها وأصدرت قرارها السابق

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