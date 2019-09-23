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اقتصاد

كريم مأمون: بوصلة القطاع العقاري تتوجه للإسكان المتوسط الفاخر

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:12 م
كريم مأمون رئيس
كريم مأمون رئيس القطاع التجارى لشركة ايدج القابضة
زينب أبو الخير
قال كريم مأمون رئيس القطاع التجارى لشركة ايدج القابضة إن معظم الشركات العقارية الكبرى تتوجه لتنفيذ الاسكان المتوسط الفاخر، مشيرا إلى أن القطاع يحتاج خلال الفترة المقبلة طرح أراض للاسكان المتوسط بأسعار مناسبة للحفاظ على الطبقة المتوسطة، موضحا أن القطاع يشهد نهضة عمرانية بحلول 2020، حيث تعاقدت العديد من الشركات على مساحات كبيرة من الاراضى، مما يخلق نوعا من الطلب مع بداية العام المقبل.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن أكثر المدن التى يوجد عليها طلب العاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة، حيث حصلت الشركة على قطعة ارض بالمدينة وانتهت من نسبة كبيرة من تسويق المشروع وحصلت على قطعة ارض اخرى على مساحة 70 فدانا، بالاضافة إلى الحصول على قطعة ارض اخرى بالعلمين الجديدة ونستهدف الحصول على قطعة ارض بالمنصورة الجديدة.

وكشف أن القطاع العقارى يشهد نقصا فى الاراضى الخدمية والتجارىة، لذلك تشهد طلبا كبيرا خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الطلب على الوحدات السكنية بغرض الاستثمار اصبح طويل الاجل مقارنة بالسنوات الماضية والتى كان يشهد اقبالا كبيرا من العملاء لانه كان قصير الاجل.

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