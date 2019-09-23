يشبه والده .. أحدث ظهور للأمير هاري وميجان ميركل مع طفلهما أرتشي .. صور

نشرت وسائل الإعلام البريطانية صورا جديدة للأمير هاري وزوجته ميجان ميركل اليوم خلال وصولهما إلى جنوب أفريقيا في زيارة ملكية جديدة، برفقة طفلهما الأول الأمير أرتشي الذي يبلغ من العمر 4 أشهر.



وظهر الأمير الضيع أرتشي يرتدي قبعة على رأسه بيضاء، تشبه كثيرًا تلك القبعة التي ارتداها والده الأمير هاري وهو في عمره، وكانت تحمله الأميرة ديانا بنفس الإطلالة.



وجاء الأمير أرتشي يشبه والده هاري كثيرًا خاصة مع ارتدائه هذه القبعة، التي ربما تكون قبعة والده واحتفظت بها الأميرة ديانا حتى ارتداها ابن هاري.