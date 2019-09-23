نجم شباب الأهلي ينضم إلى دمنهور

نجح مجلس إدارة نادي دمنهور، برئاسة إيهاب عبد الله، الحصول على توقيع بسام قاعود ، لاعب شباب النادي الأهلي ، لمدة موسمين، لتدعيم صفوف الفريق البحراوي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية ووقع بسام على عقود انتقاله لدمنهور في حضور رؤوف الحوشي عضو لجنة الكرة بنادي دمنهور .



ومن جهته قال بسام قاعود ، وقعت مع دمنهور، لمدة موسمين ، وأتمنى أن أكون إضافة قوية للفريق، ونحقق حلم الجماهير بالصعود للدوري الممتاز”.



وفي رسالته للجماهير، قال لاعب دمنهور الجديد: “أعرف أن فريق دمنهور كبير، وجماهيره عريضة، تعشق الفريق ويساندوه دائمًا، واتمنى تحقيق حلمهم في المساهمه للصعود للدوري الممتاز