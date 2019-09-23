سفير روسيا يقترح إنشاء مجموعة عمل مع مصر وسوريا

قال السفير الروسي في سوريا، ألكسندر يفيموف، إنه يؤيد إنشاء مجموعة عمل مع سوريا ومصر.



وأضاف يفيموف في تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية أن تكوين مجموعة عمل برلمانية مشتركة تضم روسيا وسوريا ومصر سيكون مفيدا.



وكان رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، قد اقترح في وقت سابق، التفكير في إنشاء مجموعة عمل برلمانية ثلاثية القوام، تضم روسيا وسوريا ومصر.



وقال السفير بحسب ما ذكرت قناة "روسيا اليوم" : "أعتقد أن أي اتصالات تشمل البلدان العربية، سواء كانت برلمانية أو سياسية أو اجتماعية عامة، عندما يكون هناك حوار مباشر، تعد دائما ميزة إيجابية. أعتقد أن الأمر يستحق المحاولة. يمكن للاتصالات على هذا المستوى دائما أن تجلب المنفعة".