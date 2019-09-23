سفير فرنسا: قناة السويس رمز تاريخى للروابط بين القاهرة وباريس

التقي السفير ستيفان روماتية، سفير فرنسا بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى من السفارة بالفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس لبحث سبل التعاون بين القاهرة وباريس وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في إطار العام الثقافي المصري الفرنسي، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.



أكد السفير الفرنسي أن اللقاء مع رئيس هيئة قناة السويس الجديد كان لقاءً وديا للغاية، لافتا إلى أن قناة السويس هي شعار لما يربط بين مصر وفرنسا عبر التاريخ وفي مجال التعاون البحري والمبادلات الاقتصادية.



قدم السفير ستيفان روماتييه التهنئة إلى الفريق أسامة ربيع بتوليه منصبه الجديد رئيسا لهيئة قناة السويس، مؤكدا عمق روابط التعاون المشترك التي تربط فرنسا بقناة السويس والتي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ.



كما تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك واستعراض تطورات حركة الملاحة بالقناة، وما تشهده من زيادة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة.