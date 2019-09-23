ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سفير فرنسا: قناة السويس رمز تاريخى للروابط بين القاهرة وباريس

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:25 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمود نوفل
التقي السفير ستيفان روماتية، سفير فرنسا بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى من السفارة بالفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس لبحث سبل التعاون بين القاهرة وباريس وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في إطار العام الثقافي المصري الفرنسي، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

أكد السفير الفرنسي أن اللقاء مع رئيس هيئة قناة السويس الجديد كان لقاءً وديا للغاية، لافتا إلى أن قناة السويس هي شعار لما يربط بين  مصر وفرنسا عبر التاريخ وفي مجال التعاون البحري والمبادلات الاقتصادية.

قدم السفير ستيفان روماتييه التهنئة إلى الفريق أسامة ربيع بتوليه منصبه الجديد رئيسا لهيئة قناة السويس، مؤكدا عمق روابط التعاون المشترك التي تربط فرنسا بقناة السويس والتي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ.

كما تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك واستعراض تطورات حركة الملاحة بالقناة، وما تشهده من زيادة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفريق أسامة ربيع يستقبل السفير الفرنسي في القاهرة لبحث سبل التعاون المشترك

ترشيحاتنا

وأخيرا.. هذه الميزة الرائعة أصبحت متاحة على واتس آب الآن

تشكيل ناري لـ سموحة أمام الأهلى .. تعرف عليه

تامر حسني يوجه رسالة لهذا الشخص .. تعرف عليها

مبالغ فيه.. سعر صادم لإطلالة درة بالذهبي

5 خطوات لـ فايلر تمنحة السيطرة الكاملة على غرفة ملابس الأهلي

بعد إعدام داعش لعائلتهما.. شقيقان ينتقمان من التنظيم بطريقتهما الخاصة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا

حادث مروع .. شاب يطلق النار على والده ويرديه قتيلا .. تعرف على السبب

من رانيا يوسف لـ لقاء الخميسي.. شاهد 10 إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة