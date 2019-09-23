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أخبار البلد

السيسي بالأمم المتحدة: فحص 60 مليون مواطن ضمن حملة 100 مليون صحة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:06 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
محمد عبد المنعم
خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة بالأمم المتحدة بنيويورك، عرض الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود الدولة لتوفير وتحديث الرعاية الصحية للشعب المصري، وكذا جهودها لتعزيز الالتزام بتطوير الرعاية الصحية في القارة الأفريقية.

وقال الرئيس السيسى: "قمنا بتدشين حملة "مائة مليون صحة" المعنية بالكشف عن المصابين بالالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس سي" والأمراض غير السارية، والتي نجحت حتى الآن في فحص ما يقرب من 60 مليون مواطن في أقل من عام".

وأضاف أن ذلك بالإضافة إلى "صرف العلاج بالمجان من خلال مراكز العلاج الحكومية على مستوى الجمهورية لأكثر من مليون مواطن ممن تم اكتشاف إصابتهم بمرض فيروس سي، وهي كلها الجهود التي نالت إشادة منظمة الصحة العالمية من خلال تقرير فريق التحقق التابع لها والذي قدمه لي مدير المنظمة خلال لقائنا بالقاهرة نهاية شهر أغسطس الماضي".

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ننشر نص كلمة السيسي في اجتماع الرعاية الصحية الشاملة بالأمم المتحدة

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