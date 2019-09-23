حاول سرقتها فعلمته درسا لن ينساه.. سيدة تنتقم من لص بطريقة عبقرية.. فيديو

" لا تحاول أبدًا سرقة سيدة إندونيسية" عنوان فيديو متداول عبر موقع التغريدات الشهير تويتر يوضح ردة فعل إندونيسية حاول أحد اللصوص سرقتها إلا أن ردة فعل السيدة كانت غير متوقعة.



يظهر الفيديو المتداول سيدة تسير في وضوح النهار بأحد الشوارع الهادئة في حين يأتي رجل يقود دراجة نارية من خلفها لسرقة حقيبة السيدة، إلا أنها تشبثت بالحقيبة وألقتها بعيدًا ليركض اللص واء الحقيبة في حين قامت السيدة بالاستيلاء على دراجته النارية وهربت بها.



وأوضح رواد التواصل بأن هذه الواقعة الساخرة حدثت بإحدى المناطق بإندونيسيا ولم يتم تحديد هوية السيدة أو ما حدث بعد هذا الحادث.







