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أخبار العالم

سحابة قاتمة.. كريستين لاجارد: هذا الصراع هو أكبر عقبة أمام الاقتصاد العالمي

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:17 م
كريستين لاجارد
كريستين لاجارد
رويترز
قالت كريستين لاجارد الرئيسة القادمة للبنك المركزي الأوروبي في مقابلة تليفزيونية أذيعت اليوم الاثنين إن التهديدات التي تتعرض لها التجارة هى أكبر عقبة أمام الاقتصاد العالمي، لكن الاقتصاد الأمريكي ما زال في وضع جيد.

وأبلغت لاجارد، التي ترأس صندوق النقد الدولي منذ 2011، شبكة تليفزيون سي.إن.بي.سي أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة والصين من المتوقع أن تقتطع 0.8 % من النمو الاقتصادي العالمي في 2020 وسيكون تأثيرها مثل "سحابة كبيرة قاتمة" على الاقتصاد العالمي.

وقالت لاجارد إن الاقتصاد الأمريكي، وهو أكبر اقتصاد في العالم، يواصل النمو.

وأضافت في المقابلة التي سجلت يوم الجمعة "إنه في وضع جيد جدا".

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