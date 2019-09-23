نيقولا معوض يعود للدراما اللبنانية

يستعد الفنان اللبناني نيقولا معوض للعودة للدراما اللبنانية من خلال مسلسل 30 حلقة.



المسلسل بمشاركة الفنانة دانييلا رحمة وعدد كبير من نجوم الدراما العربية، وذلك بعد نجاحه في تقديم مجموعة من الأعمال الدرامية الناجحة على مدار السنوات الماضية، آخرها مسلسل الباشا، الذي عُرض مايو الماضي.



يذكر أن العمل يقدم مادة دراميّة اجتماعية مشوقة لقصة جديدة من نوعها.



يواصل نيقولا ، تصوير مشاهده المتبقية في مسلسل "بلا دليل" الذي من المقرر عرضه على الشاشات خلال الفترة المقبلة وتقوم ببطولته الفنانة درة، والفنان خالد سليم، ونخبة كبيرة من نجوم الفن وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق



كما بدأ تصوير أول أفلامه في السينما المصرية بدور شريف ناهي في فيلم ماكو ويشاركه في بطولة الفيلم النجوم بسمة، والتركي مراد يلدريم، ناهد السباعي، سارة الشامي، عمرو وهبة، الفيلم تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام.