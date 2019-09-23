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حوادث

حرامي بجح.. ضبط مسجل أطلق الخرطوش لسرقة 156 ألف جنيه من مواطن أمام بنك بطنطا.. صور

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:41 م
المتهم
المتهم
أحمد على
تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من ضبط عاطل مسجل شقي خطر أثناء استقلاله دراجه نارية وإطلاقه الخرطوش لإرهاب احد المواطنين حال حمله حقيبة تحوي 156 ألف جنيه وخروجه من أبواب بنك فيصل بشارع البحر بطنطا وتم عرض المتهم على النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونيه معه .

تلقى اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بسماع دوي إطلاق طلقات خرطوش أمام بنك فيصل بدائرة القسم .

وانتقلت القيادات الأمنية والمرورية الى مكان البلاغ تحت إشراف العقيد مصطفي بسيوني وكيل إدارة المرور وقوات من الشرطة السرية والنظامية لإحكام التواجد الشرطي ومتابعة تطورات الواقعة .

وتمكن الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا ويرافقه ابراهيم الجمال أمين شرطة بقطاع مرور طنطا من ضبط المتهم "م .ن " مسجل شقي خطر حال استقلاله دراجه نارية وسرقته حقيبة تحوي 156 الف جنيه خاصه بمواطن حال خروجه من أبواب بنك فيصل بشارع البحر الرئيسي بطنطا .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهم والتى قررت حجزه على ذمة التحريات .
حرامي بجح.. ضبط مسجل أطلق الخرطوش لسرقة 156 ألف جنيه من مواطن أمام بنك بطنطا.. صور
حرامي بجح.. ضبط مسجل أطلق الخرطوش لسرقة 156 ألف جنيه من مواطن أمام بنك بطنطا.. صور
حرامي بجح.. ضبط مسجل أطلق الخرطوش لسرقة 156 ألف جنيه من مواطن أمام بنك بطنطا.. صور

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