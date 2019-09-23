بدون أدوية.. 7 طرق للتخلص من السيلوليت

السيلوليت أو علامات التمدد بالجلد، من الشائع ظهورها عند الفتيات، فهي تغير لون وشكل بعض أجزاء الجلد، ولكن باتباعك لتلك الطرق ستساعدك للتخلص منها والتقليل من ظهورها وفقًا لموقع "Wikihow".



وضع زبدة الكاكاو

ضعي كمية من زبدة الكاكاو على المنطقة التي تحتوي على السيلوليت، أو تمدد الجلد، فإنه يقلل من ظهورها حتى يختفي تدريجيًا، ويستخدم بطريقة يومية.



زيت اللوز

ضعي كمية قليلة من زيت اللوز على منطقة السيلوليت، ودلكيها بلطف لمدة ١٥ دقيقة يوميًا، للحصول على أفضل النتائج.



عصير البطاطس

قومي بتقطيع البطاطس مع كوب ماء في الخلاط، واحصلي على العصير لتدليك المنطقة التي تريدين علاجها، بإستخدام قطعة قطن طبي، وتكرر تلك العملية لأكثر من مرة في اليوم.



شرب المياه

إن شرب ٨ أكواب ماء يوميًا للنساء، و١٥ كوبا للرجال تساعد على ترطيب البشرة، وإخفاء السلوليت من الجسم.



تناول الشوكولاتة الداكنة

إن تناول قطعتين من الشوكولاتة الداكنة يساعد على تقليل الاحمرار والحد من الانتفاخ، وتخفيف علامات تمدد الجلد، مما تجعل بشرتك أكثر نضارة.



ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة ٣ مرات بالأسبوع يساعد على تقليل علامات السيلوليت من الجسم نهائيًا.



التدليك للبشرة

تحتاج البشرة للتدليك المستمر برفق لزيادة الدورة الدموية، وتكون المدة ١٥ دقيقة بتحريك أصابعك فوق المنطقة المستهدفة، يساعد هذا النشاط لتقليل ظهور علامات تمدد الجلد.