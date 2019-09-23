تضاعف أسعار العقارات بـ مارينا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لـ العلمين الجديدة

قطعت مدينة العلمين الجديدة شوطا كبيرا فى مراحل التنفيذ المختلفة، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات فى فترة وجيزة وتم الانتهاء من مشروع الممشى السياحى بنسبة 90%، حيث بلغت الاستثمارات الإجمالية للمدينة بالمرحلة الأولى حتى الآن 75 مليار جنيه، تتضمن جميع مشروعات التى يتم تنفيذها بالمدينة سواء كانت بنية تحتية ومرافق ومشروعات الأبراج والشق الخدمى على الشواطئ والممشى السياحى، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من مشروع الكورنيش ما يقرب من 500 مليون جنيه.



ومن جانبهم أكد خبراء العقارات أن الطلب على أسعار العقارات بمارينا ستتضاعف خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروعات المدينة، حيث تم الانتهاء من منطقة الأبراج بنسبة 50%، وتتكون المرحلة الأولى من منطقة الأبراج من 15 برجا والمرحلة الثانية تتكون من 10 أبراج، حيث وصلت نسبة التنفيذ فى الأبراج للدور 30.



كشف الدكتور هشام زعزوع رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية "إدارة مارينا" أن أسعار العقارات بمارينا ستشهد ارتفاعا بنسبة 100% خلال العام المقبل، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لمدينة العلمين الجديدة.



وأضاف أن مدينة العلمين الجديدة تعتبر تكامل لمارينا الساحل الشمالى، حيث تعتبر مدينة العلمين هى منجم الذهب الثانى لمصر بعد منطقة البحر الأحمر، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات مع 4 وزارات لتطوير مارينا وفقا للتطوير التى تشهده مدينة العلمين الجديدة، موضحا أن هناك ٩ فنادق بالإضافة إلى ٢٨٠ نشاط تجارى و8600 وحدة سكنية فى 7 بوابات بمارينا.



وأشار إلى أن هناك بروتوكول تعاون آخر مع وزارة الشباب والرياضة لإقامة ماراثون للألعاب الرياضية، لممارسة الرياضات المائية بطرق امانه، مشيرا إلى أن هذا العام يشهد مسابقات لكرة القدم وكرة اليد الشاطئية.



كما يجرى التفاوض مع وزارة الثقافة لإقامة حفلات دولية بمارينا وذلك بعد تطوير المسرح الرومانى بها، موضحا أن الشركة تستهدف أن تتحول مارينا لمقصد سياحى عالمى، يجذب العديد من السياح إلى مصر، مشيرا إلى أن الشركة تتوجه لإقامة وحدات تتناسب مع الطلب الدولى والعربى خلال الفترة المقبلة.



وكشف أن الشركة تدرس إيجاد سبل تمويلية أخرى بالإضافة إلى الاشتراكات السنوية للملاك بمارينا، والتى تقدر بـ 100 مليون جنيه سنويا، حيث تحصل الشركة على 58 جنيها على كل متر للوحدات السكنية، و116 جنيها للمتر للوحدات التجارى لسداد الاشتراكات السنوية للملاك.



تابع أن الشركة لديها خطة يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة لصيانة المدينة والإعلاء من قيمتها والحفاظ على الأصول العقارية المملوكة للعملاء، والتي تتضمن تنفيذ أعمال صيانة واستصلاح أراضي، موضحا أن إجمالي المساحة الخضراء بالمدينة 300 فدان من إجمالي 1000 فدان هي مساحة مارينا، بالاضافة إلى زراعة 100 فدان خلال العام الجاري والباقي خلال عامين، حيث تم حفر 375 بئرا لزراعة مساحات جديدة بالمدينة.



وأضاف أحمد بدراوي الرئيس التنفيذى لشركة مراكز للاستثمار العقارى أن مدينة العلمين ستشهد طفرة عمرانية خلال العام المقبل، خاصة بعد قرب الانتهاء من المرحلة الأولى للمدينة، موضحا أن القطاع العقارى سينمو بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن كثرة المشروعات المطروحة والمنافسة الجادة بين المطورين تثري السوق العقارية وتفيد المطورين العقاريين أنفسهم فتدفع كل مطور لابتكار الجديد في مشروعه سواء في التنفيذ أو في التسويق وهو ما يصب في النهاية في مصلحة العميل.



وأضاف أن القطاع يعتمد على الطلب الحقيقي وهو ما يحافظ على قوته واستمراره، كما أن سعر العقار المصري هو الأقل سعرًا بين الأسواق المنافسة، فضلًا عن تنوعه سواء في مدن محيطة بالعاصمة أو في مدن ساحلية يفضلها العملاء الأجانب، وهو ما يجعل لمصر فرصة في الاستحواذ على نسبة من إجمالي حجم تصدير العقار بالسوق العالمي، فالتنوع فرصة قوية للمطور للوصول لقاعدة أكبر من العملاء سواء المحليين أو المستهدفين بالخارج، وهو التنوع في مساحات الوحدات وأسعارها وأنظمة سدادها ومناطق تنفيذها، وهو ما يتم تحديده وفق للدراسات السوقية التي يتم القيام بها لتنفيذ وحدة تتناسب مع احتياجات العميل وقدراته الشرائية.

