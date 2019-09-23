قبل مباراتهما اليوم.. كشف حساب طلعت يوسف أمام الزمالك .. فيديو

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف المدير الفني ضيفا على نادى الزمالك، فى اللقاء المرتقب بين الفريقين مع انطلاق الدوري العام بنسخته الجديدة رقم 61 والتى تقام في تمام الثامنة مساءً على استاد بتروسبورت.



المواجهة الأخيرة لطلعت يوسف أمام الزمالك كانت في نصف نهائي كأس مصر العام الماضي وفاز الفريق الأبيض بهدف نظيف ليتأهل إلى المباراة النهائية ويتغلب على بيراميدز بثلاثية نظيفة ويحصد لقب البطولة.



وخلال مواجهات طلعت يوسف أمام الزمالك والتي بلغت 25 مباراة نجح طلعت يوسف فى تحقيق الفوز خلال 5 مباريات وتعادل في 5 مثلهم، بينما سقط أمام الفارس الأبيض في 15 مباراة.



المباراة الأولى أمام الزمالك

كانت في دوري موسم 2003/2004، وفاز الفريق الأبيض على بلدية المحلة بقيادة طلعت يوسف بنتيجة 0/1.



أكبر فوز وهزيمة



أكبر فوز حققه طلعت يوسف على حساب نادي الزمالك كان بنتيجة 2/0 عندما كان مدربًا لفريق الشرطة في موسم 2009/2010، بينما كانت أكبر خسارة أمام الزمالك في الموسم الماضي بنتيجة 4/1 عندما كان يوسف مديرًا فنيًا للمقاصة.