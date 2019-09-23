تعرف على سبب غياب عضو مجلس الأهلي عن مباراة سموحة

تغيب طارق قنديل عضو مجلس الأهلي عن حضور مباراة الفريق الأول للكرة أمام سموحة التي تقام حاليًا في استاد الجيش المصري ببرج العرب.



وحضر قنديل الي مقر النادي لقيادة لجنة العضويات الجديدة بالقلعة الحمراء.



ومن المعروف أن طارق قنديل يحرص بشكل دائم علي حضور كل مباريات فريق الكرة في كل مكان.



وكان الأهلي قد دخل معسكرا مغلقا بالإسكندرية يوم الخميس الماضي، استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر المصري والتي انتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويلعب اليوم أمام سموحة في مستهل مشواره بالدوري.





