ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعرف على سبب غياب عضو مجلس الأهلي عن مباراة سموحة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:28 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابو عليم
تغيب طارق قنديل عضو مجلس الأهلي عن حضور مباراة الفريق الأول للكرة أمام سموحة التي تقام حاليًا في استاد الجيش المصري ببرج العرب.

وحضر قنديل الي مقر النادي لقيادة لجنة العضويات الجديدة بالقلعة الحمراء.

ومن المعروف أن طارق قنديل يحرص بشكل دائم علي حضور كل مباريات فريق الكرة في كل مكان.

وكان الأهلي قد دخل معسكرا مغلقا بالإسكندرية يوم الخميس الماضي، استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر المصري والتي انتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويلعب اليوم أمام سموحة في مستهل مشواره بالدوري.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. احتفالات جنونية لأعضاء الاهلي بعد الفوز بالسوبر

بعد خسارة السوبر.. صدمة قوية للزمالك قبل انطلاق الدوري

أول قرار من ميتشو تجاه لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر من الاهلي

قمة جديدة بين الأهلى والزمالك بالقلعة البيضاء اليوم

نشرة الرياضة.. اتحاد الكرة يعاقب الأهلي.. خليفة جوارديولا في مانشستر سيتي.. حسن شحاتة يعلق على تعيين البدري مدربا لمنتخب مصر

قبل مواجهة الغد.. تعرف على تاريخ لقاءات الأهلي وسموحة في الدوري

ترشيحاتنا

تحذيرات طبية لـ حسام حسن قبل مواجهة الأهلي.. اعرف كيف رد عليها

بث مباشر لـ حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم ذا بيست

بعد الاعتداء على طفلة.. أحمد حلمي يوجه رسالة شكر لهؤلاء

بـ ميني جيب جينز .. علا رشدى تشعل الجونة بـ لوك جريء

وأخيرا.. هذه الميزة الرائعة أصبحت متاحة على واتس آب الآن

بعد دعمهم للرئيس السيسى.. عمرو مصطفى يوجه رسالة لهؤلاء الفنانين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا

حادث مروع .. شاب يطلق النار على والده ويرديه قتيلا .. تعرف على السبب

من رانيا يوسف لـ لقاء الخميسي.. شاهد 10 إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة