النواب: انخفاض كبير في الأسعار لهذا السبب

أشاد النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باتجاه الحكومة لإنشاء بورصة للسلع المصرية، مشيرًا إلى أنها فرصة لإعطاء قوى العرض والطلب للتحكم في أسعار السلع.



وقال النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إنه كلما زاد المعروض في البورصة، قلت أسعار السلع، وكلما قل المعروض زادت الأسعار، وبالتالي عدم تحكم التجار في السعر.



وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن بورصة السلع المصرية، سوف يتم البيع من خلالها معظم السلع، وبذلك تكون هناك شفافية في الأسعار.



وأضاف النائب سمير البطيخي أن السعر المعروض في البورصة، سوف يكون سعر الجملة، ويتم تحديد هامش الربح في السوق، على أساس سعر الجملة.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تحدث خلال اجتماعه مع وزراء المجموعة الاقتصادية، عن أهمية إنشاء البورصة السلعية في مصر تتمثل في حماية صغار المزارعين عن طريق جمع انتاجهم وتصنيفه وتسعيره، كما يدفع إنشاء البورصة السلعية نحو خلق شفافية في التسعير وبالتالي المساهمة في خفض التضخم الناتج عن تذبذب أسعار السلع، والقدرة على تصدير المنتجات لصغار المزارعين بعد استخراج شهادة ميلاد للمنتج يتم تداولها في البورصة السلعية.