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فن

بـ إطلالة جريئة .. الجمهور يتغزل فى منة فضالي .. شاهد

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:36 م
منة فضالى
منة فضالى
القسم الميدانى
نشرت الفنانة منة فضالى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت منة فضالى على الصورة قائلة: " morning ".

وتفاعل مع الصور عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالتالي:

صباح العسل - ايه القمر والجمال ده - روحى وقلبى

يذكر أن منة فضالى حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى" الذى يتم عرضه حاليا على شبكة قنوات dmc.

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