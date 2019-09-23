بـ إطلالة جريئة .. الجمهور يتغزل فى منة فضالي .. شاهد

نشرت الفنانة منة فضالى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت منة فضالى على الصورة قائلة: " morning ".
وتفاعل مع الصور عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالتالي:
صباح العسل - ايه القمر والجمال ده - روحى وقلبى
يذكر أن منة فضالى حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى" الذى يتم عرضه حاليا على شبكة قنوات dmc.
وعلقت منة فضالى على الصورة قائلة: " morning ".
وتفاعل مع الصور عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالتالي:
صباح العسل - ايه القمر والجمال ده - روحى وقلبى
يذكر أن منة فضالى حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى" الذى يتم عرضه حاليا على شبكة قنوات dmc.