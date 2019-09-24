لو مش واثق في شريك حياتك.. التأمين ضد مخاطر الطلاق يشعل الخلاف بين الأزواج



وهو ما كشف عنه خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات صحفية، أن الوثيقة التي يجري الحديث عنها مازالت تحت الدراسة، ولم يتم تحديد قيمة التعويض أو الأقساط المستحقة على الزوج ومدد صرف التعويض، وهذه الوثيقة إجبارية وتتيح صرف مبلغ مالي لـ المطلقة بعد الطلاق مباشرة دون انتظار صدور أحكام قضائية متعلقة بالنفقة أو غيرها من مستحقات المطلقة، ولا علاقة له تمامًا بالنفقة والالتزامات الأخرى التي يقررها لها القانون.



رسوم تأمين الأسرة



جدير بالذكر أن الزوج يسدد حاليا رسوم تصل إلى 50 جنيها طبقا لقانون 11 لسنة 2004 الخاص بنظام تأمين الأسرة، وتذهب حصيلة تلك الرسوم لبنك ناصر الاجتماعى لصرفها للزوجة بعد طلاقها، حال عدم حصولها عليها، وخلال العام 2018، شهدت مصر 211554 حالة طلاق مقابل 198269 في عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 6.7٪.



أهمية التأمين





ومازالت هيئة الرقابة المالية، تعد دراسة اكتوارية لتحديد رسوم الاشتراك بالوثيقة، ومبلغ التعويض، وخاطبت الهيئة جهاز الإحصاء ووزارة التضامن الاجتماعي وجهات أخرى للحصول على بيانات عن متوسط عدد حالات الزواج والطلاق سنويا، ومن ثم تحديد قيمة القسط ومبلغ التعويض لـ يساعدها على المعيشة حتى تحصل حكم النفقة، خاصة إذا تعذر صدور حكم النفقة.



مفيدة للمطلقات



وحول موقف البعض من تلك الوثيقة، تري منة الله محمد، مطلقة، أن فكرة التأمين ضد مخاطر الطلاق تراعي المرأة المصرية "أنا مطلقة من 4 أعوام، ولم أحصل علي نفقة لي وللأطفال إلا بعد مرور عامين، لتهرب زوجي ومشاكل التقاضي، وطبعا فضلت العامين دول أستلف من أهلي لحد ما طلع حكم النفقة، وفكرة الوثيقة هتوفر للستات فلوس لحد حكم النفقة، وبالتالي ترحمنا من بطء إجراءات التقاضي وتلاعب الأزواج بمفردات المرتب ومستندات الدخل المالي".



دوافع الطلاق



فيما علق أحمد فتحي، علي مشروع القانون "الراجل بيدفع نفقة الأم والأولاد ومؤخر وبيسيب شقته، وكمان يدفع مخاطر طلاق، طيب على افتراض إنها هي اللي غلط ومش عاوزة تعيش، فالمفروض أن لو في رسوم الست والراجل يدفعوا وحسب دوافع الطلاق، وفي حال لتأكد أن الزوج هو المخطئ، تعطي قيمة الوثيقة للزوجة، وإذا كانت الزوجة مخطئة تعطي للرجل، أو تظل للاطفال".



طمع البعض



وانتقد "أخشى أن دا يزود معدلات الطلاق، لأن ممكن تلاقي ستات تطمع في قيمة الوثيقة وتهدد أمان الأسرة المصرية بدل ما تدعمها، لأن في بعض الأسر بيكون عندها طمع لو الزوج مرتاح ماديا، وبالتالي محتاجين ضوابط وضمانات لوصول قيمة التأمين لمستحقيه، ونتفادى الثغرات".



تعديل "الأحوال الشخصية"



فيما طالبت ماجدة عبد الفتاح، زوجة، أن يتم النظر لتعديل قانون الأحوال الشخصية وبطء إجراءات التقاضي بدلا من إعداد وثيقة تأمين للطلاق "اللي نعرفه ان التأمين ضد الحوادث أو المرض أو الموت، ولكن عليهم قبل التأمين ضد الطلاق، أن يسعوا لتعديل القوانين أولا قبل تلك الإجراءات غير المنظمة، ولا بد أن لا تكون إجبارية، ولكن بموافقة الزوجين واختيارية".



كثرة المشاكل



فيما كشف النائب شكري الجندي، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن مقترح الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، سوف يساعد على زيادة معدلات الطلاق، بالإضافة إلى أنه سيجعل الشباب يبتعد عن الزواج، وسوف يكون سببا رئيسيا لكثرة المشكلات بين الزوج والزوجة خاصة في بداية الحياة.



أمان للأسرة



وفي المقابل أيدت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، الوثيقة، مبررة ذلك بأن "الزوجة تتعرض لظلم كبير، في ظل تأخر الإجراءات القانونية بعد إجراءات الطلاق، و تأخذ وقتًا طويلًا لاستخراج نفقة الزوجة المطلقة، وبالتالي فإن الوثيقة أمان للأسرة المصرية".



أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية، مشروع قانون جديدا بشأن التأمين الموحد؛ يتضمن فرض تأمين إجباري على مخاطر الطلاق، عبارة عن مبلغ مالي سيتم تحديده من قبل الجهات المختصة يدفعه الزوج عند عقد القران، وتعتبر وثيقة التأمين إجبارية ضد مخاطر الطلاق، والتي بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.​​لصالح المطلقة