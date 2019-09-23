خلف الكواليس بـ فستان جريء.. رانيا يوسف تنشر فيديو جديدا من الجونة ..شاهد

نشرت الفنانة رانيا يوسف، مقطع فيديو جديدًا على حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة.



وظهرت رانيا يوسف في الفيديو أثناء استعدادها لمهرجان الجونة، وفي لقطات وهي تضع مكياج يوم الافتتاح، ولقطات أخرى لها بفستانها الجريء على السجادة الحمراء.



ورافقت رانيا يوسف بعض النجمات والنجوم في فعاليات المهرجان.



وكتبت رانيا يوسف تعليقًا على الفيديو "أشكر القائمين على تنظيم مهرجان الجونة وفخورة أني جزء من هذا الاحتفال ".